Martínez recuerda que Treviño es parte del territorio de Castilla y León: "Así va a seguir siendo"

Carlos Martínez en un momento de la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Valladolid.PSOE

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha recordado este miércoles que el Condado de Treviño es parte del territorio de Castilla y León y ha asegurado a renglón seguido: "Así va a seguir siendo".

Martínez ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en las que ha afirmado que la incorporación del enclave burgalés de Treviño a Álava es "jurídicamente posible", aunque ha subrayado que para ello deben cumplirse previamente los requisitos y pasos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

"¡Habrá dicho no, ¿no?!, ha bromeado Martínez que ha zanjado la respuesta con una defensa expresa a la pertenencia del condado de Treviño al territorio de Castilla y León.