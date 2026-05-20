El Correo de Burgos

Martínez recuerda que Treviño es parte del territorio de Castilla y León: "Así va a seguir siendo"

Carlos Martínez en un momento de la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Valladolid.

Carlos Martínez en un momento de la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Valladolid.PSOE

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Europa Press
Madrid

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El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha recordado este miércoles que el Condado de Treviño es parte del territorio de Castilla y León y ha asegurado a renglón seguido: "Así va a seguir siendo".

Martínez ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en las que ha afirmado que la incorporación del enclave burgalés de Treviño a Álava es "jurídicamente posible", aunque ha subrayado que para ello deben cumplirse previamente los requisitos y pasos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

"¡Habrá dicho no, ¿no?!, ha bromeado Martínez que ha zanjado la respuesta con una defensa expresa a la pertenencia del condado de Treviño al territorio de Castilla y León.

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