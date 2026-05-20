Gago se remite al Estatuto de Autonomía, en el que “está muy claro” el procedimiento “preciso” para “excluir o sacar de la Comunidad a un municipio”

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El consejero de la Presidencia en funciones, Luis Miguel González Gago, se remitió esta tarde al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el que “está muy claro” el procedimiento “preciso” para “excluir o sacar de la Comunidad a un municipio”, una respuesta que ofreció frente al debate producido esta mañana en el Congreso de los Diputados entre el diputado del PNV Mikel Legarda y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Durante la entrega de los Premios del Grupo Social ONCE, González Gago incidió en que los que pertenecen al “mundo jurídico” y conocen las leyes, entre los que se incluyó, “distinguen dos tipos de normas”: “Lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, integrado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y por el resto de leyes. Está muy claro que el Estatuto forma parte del bloque de constitucionalidad, cuáles son los derechos que tiene esta Comunidad sobre todos los municipios de su ámbito territorial y cuál es el procedimiento preciso a seguir para excluir o sacar de la Comunidad a un municipio”.

En este sentido, reiteró que se remite al Estatuto de Autonomía y a la “legalidad que deberíamos conocer todos los ciudadanos y especialmente los cargos públicos”, como recoge Ical.

El ministro se acogió esta mañana a que los requisitos jurídicos exigen, para una hipotética anexión del condado de Treviño a Álava, que la Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León emitan informes favorables, cuando el PNV le preguntó si autorizaría una consulta a los habitantes de este enclave sobre su futuro.

El diputado vasco Mikel Legarda planteó la cuestión en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Éste mencionó la situación y las reivindicaciones históricas de los treviñeses para pasar bajo la administración alavesa y terminó preguntando si, en caso de que se lo solicitaran, Torres autorizaría una consulta para conocer sus deseos.