Dos detenidos en Miranda acusados de delitos graves en Dinamarca y Honduras

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La Policía Nacional detuvo hace unos días en Miranda de Ebro a dos hombres de mediana edad sobre los que pesaban sendas órdenes de detención de ámbito internacional por la presunta comisión de delitos graves en Dinamarca y Honduras.

El primer arresto se produjo en la propia Comisaría después de que un ciudadano español intentase renovar la documentación de una de sus dos hijas menores. Cuando los agentes comprobaron su situación, se encontraron con una Orden Europea de Detención y Entrega (Euroorden) contra él, cursada por las autoridades de Dinamarca, en un asunto calificado como retención ilegal y relacionado con la situación de sus propias hijas. Éstas, siguiendo instrucciones de la Fiscalía de Menores, fueron atendidas y derivadas a una institución pública de protección a la espera de continuar con el procedimiento previsto por el órgano reclamante.

La segunda detención se produjo a raíz de la identificación de un varón de origen guatemalteco. Tras comprobar sus datos, comprobaron que Interpol por la presunta comisión de un homicidio doloso mediante arma de fuego perpetrado en Honduras tiempo atrás. Dicha actuación, según subrayan fuentes policiales, se ejecuta a través de la figura denominada Orden de Detención para Extradición.

Finalmente, ambos detenidos fueron conducidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional, organo Judicial competente para la tramitación de ambos procedimientos.