El Correo de Burgos

Adif impulsa las expropiaciones de terrenos del tramo del AVE a Vitoria que conecta con Miranda

El gestor ferroviario tiene pendiente licitar todavía tres tramos, que prevé sacar a concurso antes de que acabe el año

Obras de Adif en el baipás de Olmedo (Valladolid) para unir por alta velocidad transversalmente la mitad norte de España.

Obras de Adif en el baipás de Olmedo (Valladolid) para unir por alta velocidad transversalmente la mitad norte de España.

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Ical

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El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Alta Velocidad impulsa las expropiaciones de terrenos para avanzar en la licitación del tramo entre Ameyugo, Manzanos y la integración de Miranda de Ebro de la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria. Es uno de los tres pendientes de salir a contratación, junto a los de Valle de las Navas-Piérnigas y La Puebla de Arganzón-Iruña de Oca, que el gestor ferroviario espera lanzar antes de que acabe el año.

Este viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el anuncio de Adif-Alta Velocidad por el que somete a información pública las expropiaciones derivadas del proyecto de construcción de la plataforma de la línea a Vitoria, entre Ameyugo-Manzanos y Conexión Burgos-Miranda de Ebro.

En lo que va de año, Adif ha licitado actuaciones por valor de 789,2 millones de euros para los tramos comprendidos entre la Variante Ferroviaria de Burgos y el Valle de las Navas (159,2 millones de euros y 16,7 kilómetros), entre Manzanos y La Puebla de Arganzón (272,4 millones de euros y siete kilómetros) y entre Piérnigas y Pancorbo (357,6 millones de euros y 22,7 kilómetros).

Asimismo, estos tramos se suman al Pancorbo-Ameyugo (8,4 kilómetros), ya en construcción, tras contratarse el pasado año con una inversión de 391 millones de euros. Simultáneamente, Adif ultima la redacción de los proyectos, y posterior licitación, de los restantes, entre ellos el de Ameyugo-Manzanos e integración en Miranda de Ebro, que se contratarán antes de que acabe el año.

La línea Burgos-Vitoria, que tendrá un total de 96,6 kilómetros y supone el despliegue de una nueva línea de vía doble de ancho estándar y un baipás en vía única en Miranda de Ebro, conectará el País Vasco a la red de alta velocidad, la mayor de Europa (de 4.000 kilómetros), y mejorará su comunicación y tiempos de viaje con el centro y el resto del país.

Además, constituye un avance en el desarrollo del Corredor Atlántico. En este sentido, la nueva línea da continuidad a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid-Burgos, no sólo hasta el País Vasco, donde enlazará con la red de alta velocidad que actualmente se construye entre las tres capitales vascas, sino también a la frontera francesa.

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