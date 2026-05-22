Adif impulsa las expropiaciones de terrenos del tramo del AVE a Vitoria que conecta con Miranda

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Alta Velocidad impulsa las expropiaciones de terrenos para avanzar en la licitación del tramo entre Ameyugo, Manzanos y la integración de Miranda de Ebro de la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria. Es uno de los tres pendientes de salir a contratación, junto a los de Valle de las Navas-Piérnigas y La Puebla de Arganzón-Iruña de Oca, que el gestor ferroviario espera lanzar antes de que acabe el año.

Este viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el anuncio de Adif-Alta Velocidad por el que somete a información pública las expropiaciones derivadas del proyecto de construcción de la plataforma de la línea a Vitoria, entre Ameyugo-Manzanos y Conexión Burgos-Miranda de Ebro.

En lo que va de año, Adif ha licitado actuaciones por valor de 789,2 millones de euros para los tramos comprendidos entre la Variante Ferroviaria de Burgos y el Valle de las Navas (159,2 millones de euros y 16,7 kilómetros), entre Manzanos y La Puebla de Arganzón (272,4 millones de euros y siete kilómetros) y entre Piérnigas y Pancorbo (357,6 millones de euros y 22,7 kilómetros).

Asimismo, estos tramos se suman al Pancorbo-Ameyugo (8,4 kilómetros), ya en construcción, tras contratarse el pasado año con una inversión de 391 millones de euros. Simultáneamente, Adif ultima la redacción de los proyectos, y posterior licitación, de los restantes, entre ellos el de Ameyugo-Manzanos e integración en Miranda de Ebro, que se contratarán antes de que acabe el año.

La línea Burgos-Vitoria, que tendrá un total de 96,6 kilómetros y supone el despliegue de una nueva línea de vía doble de ancho estándar y un baipás en vía única en Miranda de Ebro, conectará el País Vasco a la red de alta velocidad, la mayor de Europa (de 4.000 kilómetros), y mejorará su comunicación y tiempos de viaje con el centro y el resto del país.

Además, constituye un avance en el desarrollo del Corredor Atlántico. En este sentido, la nueva línea da continuidad a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid-Burgos, no sólo hasta el País Vasco, donde enlazará con la red de alta velocidad que actualmente se construye entre las tres capitales vascas, sino también a la frontera francesa.