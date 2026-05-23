Burgos gana la lotería del eclipse

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

¿Cuando has visto un eclipse total de sol así de impresionante? ¿Y cuando has visto un pueblo tan increíble que una cascada cruza por en medio de sus casas y crea un paisaje de cuento de hadas? Pues este verano podrás disfrutar de ambas maravillas a la vez, con la ventaja de que a Orbaneja del Castillo puedes volver siempre que quieras, que te están esperando con los brazos abiertos.

Es oficialmente uno de los Pueblos más bonitos de España. O sea que viene con certificado de auténtica belleza paisajística y monumental y no te la juegas. Pero además desde allí puedes emprender un montón de rutas por el espectacular norte de Burgos, una zona tan rica en paisajes y parajes que no te la acabas nunca. Bien lo saben en Orbaneja, donde están acostumbrados a aconsejar rutas y planes a los miles de turistas que les visitan. Ninguno se marcha sin visitar ‘Cachitos’, la tienda de Manuela, otro aliciente más para hacer parada en este pueblo que ya es leyenda hasta en el extranjero si eliges Burgos como atalaya para seguir el eclipse de agosto.

Aunque la sombra lunar barrerá una amplia franja de la península, el pequeño pueblo de Orbaneja o el cercano de Sargentes de la Lora son dos de los puntos de la provincia de Burgos en los que la astronomía y la geografía se alían para presenciar el acontecimiento celeste.

Estas localidades, así como todo el norte de Burgos, están situadas en una meseta elevada a más de mil metros de altitud que ofrece una visibilidad de trescientos sesenta grados que resulta crítica cuando el fenómeno solar ocurre a tan escasa distancia del horizonte.

Al encontrarse en el corazón de la línea de totalidad, la provincia de Burgos, y en especial el norte, podrá disfrutar de un tiempo de oscuridad absoluta que roza el límite máximo en la península, superando con creces la duración que ofrecerán las grandes capitales. Además, su posición elevada sobre el nivel del mar reduce la densidad de la capa atmosférica que debe atravesar la luz, minimizando las distorsiones ópticas que suelen enturbiar la visión cuando el Sol se encuentra a tan solo ocho grados de altura durante el ocaso.

Desde un punto de vista meteorológico, la ubicación de este pequeño núcleo rural ofrece una garantía adicional frente a las habituales amenazas veraniegas. Al estar alejado de la humedad de los valles y protegido por la estructura natural de las loras, el riesgo de que se formen brumas o nubes bajas capaces de arruinar la observación en el último segundo, es drásticamente menor que en zonas costeras o en las cuencas fluviales.

Pero no son los únicos pueblos burgaleses que tendrán buenas vistas al cielo, aunque sí cabe destacar que la totalidad del Páramo de Masa será una atalaya excepcional para presenciar este fenómeno astronómico. Como hemos visto, dentro de ese corredor que recorrerá la sombra proyectada sobre la tierra, la experiencia del eclipse no será homogénea, ya que la duración del oscurecimiento completo, la posición del Sol sobre el horizonte y la probabilidad real de que el cielo esté despejado varían de forma apreciable entre las provincias que, sobre el papel, podrían parecer equivalentes.

Es en ese cruce de variables donde la provincia de Burgos destaca, ya que uno de los aspectos más determinantes es la duración de la fase total, del momento exacto en el que la Luna cubre por completo el disco solar y el día se transforma en noche durante unos instantes. En la ciudad de Burgos, ese intervalo alcanzará aproximadamente un minuto y 44 segundos, mientras que en zonas situadas más al norte de la provincia la duración se aproximará aún más a los dos minutos. Esa diferencia no es anecdótica y se da el caso de que en los márgenes de la franja, como ocurre en Bilbao, la totalidad de este fenómeno astronómico apenas superará los treinta segundos, un tiempo muy limitado para apreciar la estructura de la corona solar o para registrar con precisión los cambios de luz y temperatura que lo acompañan.

Aquí entra en juego el tercer factor, el más imprevisible y, a la vez, el más determinante. De nada sirve estar en el centro de la franja de totalidad o contar con una buena altura solar si el cielo se cubre en el momento decisivo. Los registros climáticos muestran diferencias claras entre el interior peninsular y las zonas costeras del norte. En la meseta norte, y especialmente en provincias como Burgos, Palencia o Soria, el verano se caracteriza por una mayor estabilidad atmosférica y una menor frecuencia de nubosidad al final de la tarde. Es en ese equilibrio donde Burgos gana peso frente a otras candidatas. La duración de la ‘franja de totalidad’ es de las más elevadas del país, muy cerca del máximo posible dentro del territorio español. Además, la altura del Sol, aunque inferior a la del noroeste, será suficiente siempre que para proceder a la observación se elija un punto con horizonte despejado, una cuestión que en la provincia de Burgos se ve facilitada por una orografía dominada por páramos, llanuras abiertas y zonas elevadas. Y, sobre todo, la probabilidad de cielos despejados en agosto es mayor que en buena parte de las regiones costeras que compiten por atraer a observadores y científicos.