Rescatado en helicóptero un motorista herido cerca de Peña Angulo

El accidente se produjo en una zona de difícil acceso para los vehículos de emergencia y el herido, de unos 35 años, fue trasladado después en ambulancia a un centro hospitalario.1-1-2 CyL

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motorista de unos 35 años fue rescatado este sábado por el helicóptero de la Junta de Castilla y León tras sufrir una caída cuando circulaba entre Quincoces de Yuso y Peña Angulo, en el norte de la provincia de Burgos. El accidente se produjo en una zona de difícil acceso para los vehículos de emergencia, por lo que se movilizó el operativo aéreo con dos rescatadores a bordo.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 13.04 horas. El alertante solicitó asistencia para el herido y explicó que el grupo se encontraba en un punto complicado para la llegada de ambulancias u otros recursos terrestres. El gestor del 1-1-2 estableció entonces una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que realizó una primera valoración del estado del motorista, indicó al alertante cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia y envió asistencia sanitaria a la zona.

El helicóptero de la Junta evacúa a un motorista accidentado en el norte de Burgos.1-1-2 CyL

El Centro Coordinador de Emergencias asumió la coordinación del rescate, localizó la ubicación exacta del accidente y activó el helicóptero de rescate de la Junta. Desde el 1-1-2 también se dio aviso a la Guardia Civil.

La aeronave se aproximó a las inmediaciones del lugar y permitió el descenso de los rescatadores mediante una maniobra de grúa. Una rescatadora enfermera atendió al herido, le prestó los primeros auxilios, le inmovilizó una pierna con una férula y un colchón de vacío, y lo colocó en una camilla para evacuarlo mediante una maniobra de grúa doble.

Tras el rescate, el motorista fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Basurto, en Bilbao.

Otro motorista herido en una colisión con un turismo en la calle Averroes

En la ciudad de Burgos, otro motorista resultó herido este sábado en una colisión con un turismo en la calle Averroes, a la altura del número 14. El 1-1-2 recibió el aviso a las 17.40 horas y los alertantes solicitaron asistencia para un varón de unos 18 años que cojeaba y presentaba una herida en una mano. La sala de emergencias avisó a la Policía Local y a Sacyl, que envió asistencia sanitaria al lugar.