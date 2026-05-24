Dos heridos tras chocar con un camión cerca de Sasamón

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Un hombre de unos 75 años y una mujer de 70 resultaron heridos este domingo tras un aparatoso accidente de tráfico en la A-231, en sentido Burgos, a la altura de Citores del Páramo y muy cerca de Sasamón. El siniestro, fruto de la colisión del vehículo en el que viajaban con un camión, tuvo lugar poco antes de las 4 de la tarde.

Fue la mujer quien se llevó la peor parte, dado que se encontraba inconsciente y atrapada en el interior del vehículo. En base a ello, la sala de operaciones del 112 movilizó al Cuerpo de Bomberos de Burgos para proceder a su rescate. Del mismo modo, se alertó de lo sucedido a la Guardia Civil y al Sacyl, que envió dos ambulancias soporte vital básico, personal sanitario del centro de salud de Villadiego y un helicóptero medicalizado.

Una vez en el lugar, los facultativos atendieron a los heridos antes de su traslado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU). El hombre fue evacuado en ambulancia y la mujer, dadas las circunstancias, en helicóptero.