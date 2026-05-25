Adif adelanta las expropiaciones del primer tramo del AVE de la futura línea Burgos-Vitoria

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Alta Velocidad adelanta las expropiaciones de los terrenos a la adjudicación del primer tramo de la futura línea Burgos-Vitoria. En concreto, avanza los trámites para hacerse con los terrenos necesarios para construir la plataforma del AVE que comienza en la Variante ferroviaria de Burgos y termina en Valle de Las Navas.

Hoy, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre el proceso de información pública y se convoca a los propietarios afectados por el expediente de expropiación forzosa sobre las parcelas ubicadas en los municipios de Quintanapalla, Rubena, Rublacedo de Abajo y Valle de las Navas (Burgos).

El tramo Variante ferroviaria de Burgos-Valle de Las Navas, el primero de la nueva línea de alta velocidad, discurre íntegramente por la provincia de Burgos. Comprende la construcción de seis viaductos, entre ellos los que cruzan el río Vena (643 metros) y el arroyo del Valle (444 metros).

En concreto, comienza en la variante ferroviaria de Burgos, a la altura de las localidades de Villafría y Cótar, y discurre en paralelo a la línea ferroviaria convencional en sus tres primeros kilómetros, hasta la altura de Rubena. Después, gira en dirección noreste hasta el término de Valle de las Navas.

En este momento, Adif Alta Velocidad evalúa las 12 ofertas recibidas para contratar las obras de la plataforma, que se licitaron en febrero de este año con un presupuesto de 159,18 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses. La propuesta mejor clasificada por el órgano de contratación es la presentada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Gevora Construcciones, Copisa, Construcciones Sarrion y Geoxa, que planteó un coste de 136,6 millones.

En lo que va de año, Adif ha licitado actuaciones por valor de 789,2 millones para los tramos comprendidos entre la Variante Ferroviaria de Burgos y el Valle de las Navas (159,2 millones y 16,7 kilómetros), entre Manzanos y La Puebla de Arganzón (272,4 millones y siete kilómetros) y entre Piérnigas y Pancorbo (357,6 millones y 22,7 kilómetros).

Asimismo, estos tramos se suman al Pancorbo-Ameyugo (8,4 kilómetros), ya en construcción, tras contratarse el pasado año con una inversión de 391 millones. Simultáneamente, Adif ultima la redacción de los proyectos, y posterior licitación de los tres restantes: Ameyugo-Manzanos e integración en Miranda de Ebro, Valle de las Navas-Piérnigas y La Puebla de Arganzón-Iruña de Oca, que el gestor ferroviario espera lanzar antes de que acabe el año.

La línea Burgos-Vitoria, que tendrá un total de 96,6 kilómetros y supone el despliegue de una nueva línea de vía doble de ancho estándar y un baipás en vía única en Miranda de Ebro, conectará el País Vasco a la red de alta velocidad, la mayor de Europa (de 4.000 kilómetros), y mejorará su comunicación y tiempos de viaje con el centro y el resto del país.

Además, constituye un avance en el desarrollo del Corredor Atlántico. En este sentido, la nueva línea da continuidad a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid-Burgos, no sólo hasta el País Vasco, donde enlazará con la red de alta velocidad que actualmente se construye entre las tres capitales vascas, sino también a la frontera francesa.