Garoña recrea un terremoto que causa daños en la piscina del combustible nuclear

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un terremoto corta la corriente eléctrica de toda la central nuclear y causa una fisura en la piscina de almacenamiento de combustible gastado, es el dramático escenario al que el personal de Santa María de Garoña tuvo que hacer frente ayer para evitar un desastre atómico de imprevisibles consecuencias. Afortunadamente, este escenario fue ficticio y no se produjo ningún tipo de incidente en la veterana central burgalesa, que sigue en pleno proceso de desmantelamiento.

Garoña realizó el simulacro anual previsto en su Plan de Emergencia Interior con la participación de la Organización de Respuesta ante Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear, que activó sus mecanismos de seguimiento hasta el modo 2, lo que supuso la incorporación de sus grupos operativos a la Sala de Emergencias. La práctica permitió comprobar la respuesta de la instalación ante una situación extrema, aunque completamente simulada, en la que la pérdida de electricidad y la fisura en la piscina de combustible gastado alteraban las condiciones de aislamiento y refrigeración.

Dentro del ejercicio, ese deterioro provocó un aumento de los niveles de radiación en la zona afectada, lo que obligó al titular de la instalación a aplicar medidas correctoras hasta controlar la situación. El simulacro incluyó también la declaración de alerta de emergencia, uno de los pasos previstos para ensayar la coordinación entre la central, el regulador nuclear y los dispositivos de protección previstos en el entorno de la planta.

Ante el supuesto planteado, el Consejo de Seguridad Nuclear recomendó a la dirección de la emergencia establecer los controles de acceso recogidos en el Plan de Emergencia Nuclear de Burgos para el entorno de Santa María de Garoña. La medida formó parte del ensayo de respuesta ante una situación que, aunque no tuvo consecuencias reales, permitió comprobar los procedimientos de comunicación, intervención y control previstos para este tipo de incidentes.

El suceso simulado habría recibido una clasificación preliminar de nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos, el nivel más bajo, pendiente de conocer los resultados de la medición sobre la posible contaminación interna de los trabajadores afectados dentro del propio ejercicio. Garoña, situada en el Valle de Tobalina, permanece en fase de desmantelamiento desde 2023, pero conserva sus obligaciones de seguridad y sus planes de emergencia mientras avanza el proceso de cierre definitivo de la instalación.

Cabe señalar que la última incidencia previa notificada desde Garoña al CSN se produjo en septiembre de 2025 cuando se detectó el empleo un material distinto al especificado en varios soportes del nuevo trazado de la línea de aspiración del sistema de transferencia de condensado, por lo que dicho sistema fue declarado inoperable. Este suceso no tuvo impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente.

El desmantelamiento entra en la fase centrada en el combustible

El simulacro se realizó mientras Garoña atraviesa la primera fase de su desmantelamiento, un periodo que Enresa sitúa entre 2023 y 2026 y que tiene entre sus tareas principales la extracción del combustible gastado de la piscina y su traslado al almacén temporal de la propia central, además del desmontaje de sistemas y componentes del edificio de turbina y la preparación de instalaciones auxiliares para gestionar los residuos. La empresa pública informó este mes de mayo de que el segundo contenedor con combustible gastado procedente de la piscina ya se encuentra almacenado en el ATI de Garoña, dentro de un proceso que se prolongará hasta 2033 y que cuenta con una inversión estimada de 475 millones, sin incluir la gestión del combustible.