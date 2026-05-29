Sorprendidos en Miranda cuando intentaban robar 1.500 kilos de aluminio

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La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro a cinco hombres con edades comprendidas entre 23 y 47 años, como presuntos responsables de un delito de hurto en grado de tentativa. Fueron arrestados cuando, a plena luz del día, trataban de sustraer material de aluminio de una empresa ubicada en el polígono industrial de Bayas.

Sobre las 10 horas del pasado 19 de mayo, el responsable de seguridad de una empresa dedicada al tratamiento del aluminio, solicitaba presencia policial en el interior de sus instalaciones.

Por medio del sistema de video-vigilancia instalada en dicho centro de producción, se detectó la presencia en el interior de un vehículo de transporte ligero, y de unas personas ajenas a la empresa quienes, tras apearse del mismo, comenzaron a cargar decenas de culotes de aluminio procedentes de dos contenedores, introduciendo en la furgoneta material con un peso aproximado de 1500 kilogramos, con un valor total de 4950 euros, según consta en la denuncia formulada.

Los responsables de estos hechos, lograron acceder sin permiso a las instalaciones -a bordo de una furgoneta de gran tamaño- aprovechando la apertura de la cancela de acceso tras el paso de un vehículo autorizado.

Seguidamente, y provistos de ropa de trabajo y alta visibilidad, intentaron sin éxito hacerse pasar por trabajadores de la propia empresa, comenzando a cargar el vehículo con el material objeto del robo, simulando realizar una operación habitual de carga y/o descarga.

Los responsables de la empresa se percataron a tiempo de la “maniobra” de estas personas, y no permitieron la salida del vehículo, llamando a la Policía Nacional.

La subsiguiente y rápida actuación de las dotaciones policiales comisionadas al lugar permitió la identificación y arresto de los presuntos autores, y su traslado a dependencias de la Comisaría Local. Todos los arrestados cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

La Policía Nacional pone en valor la rápida colaboración prestada por el personal y los trabajadores de la empresa, y destaca la eficacia de los sistemas de video-vigilancia, que resultaron determinantes para evitar la consumación del ilícito penal.