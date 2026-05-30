Rescatan a una mujer en Burgos tras una caída en la senda de Los Tejos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado a una mujer de 55 años tras sufrir una caída en la senda de los Tejos, en Neila.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 14:06 horas informando de que una mujer de unos 55 años se había caído cuando realizaba la senda de Los Tejos, situada en Neila (Burgos) y se había lesionado el tobillo. La mujer no podía continuar por sus propios medios y en esos momentos se encontraba a unos 600 metros de la Laguna de Cascada, en una zona inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encarga de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 se da aviso del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de Burgos.

Al llegar, los rescatadores acceden a la zona en grúa simple. Tras ser valorada en el lugar, la rescatadora enfermera le inmoviliza la pierna con una férula y, a continuación, es izada hasta el helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación y trasladada al campo de fútbol de Quintanar de la Sierra, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Finalmente, una ambulancia que se encarga de evacuar a la mujer herida al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.