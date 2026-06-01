La Guardia Civil detiene a 8 personas por realizar grafitis en varios vagones de tren

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a 8 varones, con edades comprendidas entre los 24 y los 33 años, como presuntos autores de un delito de daños agravado, al realizar pintadas con sprays sobre varios vagones de tren.

Los hechos ocurrieron a plena luz de día, en septiembre de 2025 y denunciados días después por la propiedad, RENFE. Un vigilante de seguridad comunicó a la Guardia Civil que un tren estacionado en un apartadero de la antigua estación de ferrocarril de Quintanapalla, estaba siendo objeto de pintadas, por parte de un grupo de jóvenes que, al observar su presencia, huyeron del lugar.

El Grupo de Información de la Comandancia, inmerso en el seguimiento e investigación de acciones ilícitas en el ámbito de las tribus urbanas, se hizo cargo de la investigación, que comenzó por una exhaustiva inspección técnico ocular del tren -un Intercity que une la línea Madrid-Chamartín-San Sebastián-, así como del entorno donde se encontraba.

El pormenorizado estudio de las pintadas aparecidas resultó, junto con otras evidencias, determinante para la identificación final de los autores. Las estampaciones ocupaban, prácticamente, la totalidad del convoy, con una superficie cercana a los 90 m2, valorando el titular la restauración de los daños causados en más de 35.000 euros.

Las sospechas, conforme avanzaban las pesquisas, se centraron en un grupo de 8 personas, que más tarde fueron identificadas, localizadas y detenidas, que fueron vinculadas en fecha y hora con el lugar de la comisión del ilícito; no es la primera vez que se les relaciona con hechos similares ocurridos en el pasado.

Los detenidos son acusados de un delito de daños agravado, al tratarse de bienes destinados al transporte público, ya que no solo se daña el patrimonio de una entidad pública, sino que se afecta al funcionamiento de un servicio esencial, obligando a retirar trenes y alterando la operativa ferroviaria.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción nº 1 de Burgos que instruye la causa.