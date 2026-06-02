Herido un ciclista de 60 años tras sufrir una caída en Miranda de Ebro

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Un varón de unos 60 años resultó herido hoy tras sufrir una caída cuando circulaba en bicicleta por la carretera de Fuentecaliente, frente a la sede de Policía, en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.

La intervención se inició a las 18.46 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió un aviso en el que se solicitaba asistencia sanitaria para atender al ciclista.

El 1-1-2 dio aviso del incidente a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió un recurso para atender al herido.