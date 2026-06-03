Herida una mujer y un menor en un accidente en Medina de Pomar

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Una mujer y un menor de edad resultaron heridos en un accidente de tráfico en Medina de Pomar. El centro de emergencias recibía una llamada a las 18.30 horas que alertaba de un vuelco de un turismo en el número 1 de la calle Diego de Laínez, en Medina de Pomar.

En la llamada se indica que los ocupantes, una mujer de unos 35 años, y un menor, pueden salir, están conscientes, pero la mujer necesita asistencia sanitaria.

El 1-1-2 ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y a Sacyl, que envía recurso al lugar.

Por otro lado, el centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso por la mañana de accidente de tráfico a la altura del número 73 de la carretera Ircio de Miranda de Ebro.

En el aviso se informaba de la colisión de un camión y una moto, y se solicitaba asistencia para el motorista, un varón de unos 50 años, herido en un hombro. Se diodado aviso a Policía Local y a Sacyl, que envió recursos sanitarios al lugar.