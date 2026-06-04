Localizan «extraviada» a 7 kilómetros de su casa a la mujer desaparecida en Cogollos

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

Fin de la búsqueda y con resultados satisfactorios. En menos de tres horas, la Guardia Civil ha conseguido localizar a la mujer desaparecida en la tarde de este jueves en la localidad burgalesa de Cogollos. Según informa el 112, se encontraba «extraviada» en una calle de Revillarruz, a unos siete kilómetros del lugar donde fue vista por última vez.

La mujer, de unos 70 años, se encontraba en paradero desconocido desde primera hora de la tarde. Fruto de una llamada a la sala de operaciones del 112 alertando de su desaparición, el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil puso en marcha un dispositivo de búsqueda inmediato.

Con una zona de búsqueda inicial limitada al oeste en la vía férrea y al este en la carretera N-234; se movilizó al helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento para realizar batidas desde el aire mientras la Guardia Civil intervenía con varias patrullas por tierra recurriendo en paralelo a sus drones.

Afortunadamente, la mujer ha sido localizada y la Guardia Civil ha solicitado asistencia sanitaria para llevar a cabo una «valoración general de su estado».