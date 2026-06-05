Le roban un reloj de 35.000 euros en Burgos a plena luz del día y detienen a la ladrona en Asturias

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un día cualquiera en un aparcamiento de un complejo hostelero del Alfoz de Burgos. De repente, se produce un robo con violencia a plena luz del día. La víctima, un ciudadano británico de 66 años, vio cómo le sustraían un reloj de alta gama valorado en 35.000 euros. Su presunta asaltante, una mujer de 39 años, acabaría siendo detenida en Asturias.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de marzo, cuando la víctima aparcó su furgoneta en un establecimiento próximo a la capital burgalesa. En ese momento, otro vehículo estacionó cerca y una mujer se dirigió directamente a él para entablar conversación.

La situación escaló rápidamente cuando ambos se desplazaron a la parte trasera de la furgoneta. De repente, la mujer abordó a la víctima, le agarró del brazo izquierdo y, tras un intenso forcejeo y varios tirones, logró arrancarle de la muñeca un reloj con acabado en oro de 18 quilates. El asalto fue tan violento que el hombre sufrió heridas y lesiones en la muñeca que requirieron asistencia sanitaria.

Reloj de oro robado en el Alfoz de Burgos.GUARDIA CIVIL

Tras la denuncia presentada días después, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil se puso manos a la obra. El análisis de los indicios y las pesquisas dieron sus frutos y los investigadores lograron identificar a la sospechosa. Sin embargo, dar con ella no iba a ser fácil porque no tenía domicilio fijo y se encontraba en paradero desconocido.

El desenlace llegó gracias al fluido intercambio de información entre diferentes unidades del Instituto Armado. De esta forma, los investigadores de Burgos descubrieron que la mujer ya se encontraba retenida en Asturias, bajo custodia policial por un delito completamente diferente. Fue allí, precisamente, donde formalizaron su detención por el robo del reloj.

Hasta el momento, el reloj no ha podido ser recuperado. Fuentes de la Guardia Civil señalan que estos artículos de lujo suelen acabar en manos de bandas organizadas internacionales que los envían rápidamente a sus países de origen en Europa. Allí se pierde su pista, ya sea porque se venden en el mercado negro o porque se blanquean en comercios legales de segunda mano.

Este tipo de delincuentes suele operar en grandes ciudades y zonas turísticas muy concurridas mediante métodos rápidos y violentos. Por ello, las autoridades recuerdan la importancia de mantener un «perfil bajo» y evitar exhibir piezas valiosas en terrazas o al conducir. Además, piden desconfiar de extraños que se aproximen al coche o de pequeños golpes en los retrovisores, ya que suelen ser la excusa perfecta para hacerte bajar la ventanilla y dar el tirón.