Herido un motorista tras sufrir una caída en una zona de trail en Arlanzón
El varón, de unos 40 años, fue evacuado al hospital de Burgos tras sufrir dolor de espalda y una lesión en la clavícula en un camino paralelo al río Arlanzón
Un motorista de unos 40 años resultó herido este domingo tras sufrir una caída en un camino paralelo al río Arlanzón, a las afueras de Villalbura, en el término municipal de Arlanzón. El accidente se registró a las 11:58 horas en una zona de difícil acceso, lo que obligó a movilizar a varios servicios de emergencia.
El herido circulaba con una moto de trail cuando se produjo la caída. Tras el aviso, permanecía consciente, aunque refería dolor de espalda y presentaba una lesión en la clavícula.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender al motorista.
El varón fue trasladado posteriormente en ambulancia al hospital de Burgos para recibir asistencia sanitaria.