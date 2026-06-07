Herido un motorista tras sufrir una caída en una zona de trail en Arlanzón

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motorista de unos 40 años resultó herido este domingo tras sufrir una caída en un camino paralelo al río Arlanzón, a las afueras de Villalbura, en el término municipal de Arlanzón. El accidente se registró a las 11:58 horas en una zona de difícil acceso, lo que obligó a movilizar a varios servicios de emergencia.

El herido circulaba con una moto de trail cuando se produjo la caída. Tras el aviso, permanecía consciente, aunque refería dolor de espalda y presentaba una lesión en la clavícula.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender al motorista.

El varón fue trasladado posteriormente en ambulancia al hospital de Burgos para recibir asistencia sanitaria.