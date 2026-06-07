El Colacho salta de nuevo sobre los niños de Castrillo de Murcia

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El día del Corpus comenzó pronto en Castrillo de Murcia y a las siete de la mañana ya estaban sonando los maitines y se preparaban para dar la primera vuelta el Atabalero con el Colacho, el protagonista de una tradición tan singular como antigua con la que este pequeño pueblo de Burgos se ha hecho internacional. Con sus burlas, como demonio que es, se llevó las regañinas de los vecinos del pueblo cuando trataba de entorpecer la misa.

Los niños y el resto del pueblo lo increparon, lo persiguieron y lo golpearon con sus zurriagos cuando se arrimaba a la procesión, que es el momento culminante de la fiesta y el que atrae a una mayor cantidad de visitantes venidos de toda la provincia y de muchos rincones de España y otros países.

La liturgia se mezcló con la tradición en el momento en el que el Santísimo bendijo los campos, bendijo al pueblo y, de manera especial, protegía la inocencia de los niños nacidos durante el año, que esperaban acostados sobre colchones a lo largo de las calles del pueblo. Cuando el Colacho saltó sobre ellos, en esa imagen tan icónica, la influencia maligna del diablo huyó derrotada. Después, la fiesta prosiguió con la vuelta de llamada y la procesión a la era de San Juan donde se leyó el pregón a cargo de Daniel García Villaverde y se bailaron danzas castellanas con pan, vino y queso.