Dos atrapados en el vuelco de un turismo en Quintanaortuño

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas en el vuelco de un turismo en Quintanaortuño. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía un aviso a las 18.14 horas en el que se informa del vuelco de un turismo en el kilómetro 1 de la carretera CL-629, en Quintanaortuño.

Se informa de que dos personas han resultado heridas, están conscientes, pero atrapadas en el interior del vehículo.

El centro de emergencias del 1-1-2 ha avisado a los bomberos de Burgos, a Tráfico de Burgos y a Sacyl, que ha movilizado, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado.

Por otro lado, el centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 15.10 horas en la que se informa de una colisión entre dos turismos en el kilómetro 45 de la carretera N-623, en Tubilla del Agua.

En el aviso se indicaba que había al menos dos personas heridas y que estaban atrapadas. El 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Sacyl, que ha movilizado entre otros recursos un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico. A los pocos minutos, los alertantes comunican que no hay atrapados, por lo que se informa a los Bomberos para que anulen el aviso.

En este accidente se movilizaron dos ambulancias soporte vital básico, un equipo médico de Sedano y un helicóptero medicalizado. Se atendió a dos varones, uno de unos 50 años, que rechazó traslado, y un varón de unos 75 años, que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico, acompañado por el médico de Sedano al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.