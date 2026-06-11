Intervienen en un incendio en una vivienda en Miranda

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Los servicios de emergencias intervienen en un incendio de vivienda en Ronda del Ferrocarril de Miranda de Ebro. El centro del emergencias del 112 recibía el aviso a las 17.57 horas, en el que se alertaba de la presencia de mucho humo que sale por las ventanas de una vivienda.

El 1-1-2 avisó a Policía Local de Miranda de Ebro, Policía Nacional, Bomberos de Miranda de Ebro, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recurso de forma preventiva, ya que no se confirma si hay personas afectadas.