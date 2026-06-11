Intervienen en un incendio en una vivienda en Miranda
En los avisos se informaba de que salía mucho humo por las ventanas de un piso en la Ronda del Ferrocarril
Los servicios de emergencias intervienen en un incendio de vivienda en Ronda del Ferrocarril de Miranda de Ebro. El centro del emergencias del 112 recibía el aviso a las 17.57 horas, en el que se alertaba de la presencia de mucho humo que sale por las ventanas de una vivienda.
El 1-1-2 avisó a Policía Local de Miranda de Ebro, Policía Nacional, Bomberos de Miranda de Ebro, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recurso de forma preventiva, ya que no se confirma si hay personas afectadas.