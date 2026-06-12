Dos heridas tras sufrir una caída de moto en Villasur de Herreros

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Dos personas resultaron heridas esta tarde tras sufrir una caída de motocicleta en el kilómetro 22 de la carretera BU-820, a la altura del término municipal de Villasur de Herreros.

La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió una llamada de aviso a las 16.50 horas en la que se informaba del accidente y de que los dos ocupantes de la moto, un varón y una mujer de unos 55 años, se encontraban conscientes, aunque presentaban diversas heridas.

El centro de emergencias dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó medios asistenciales hasta el lugar para atender a los heridos.

Por otro lado, minutos antes, un varón de 25 años fue atendido tras un accidente en la AP-1, en Castil de Peones, con tres vehículos implicados. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía un aviso a las 16.20 horas por un accidente por alcance entre tres turismos, sin heridos. El centro de operaciones avisaba a Guardia Civil de Tráfico, y posteriormente, se solicita asistencia sanitaria para una persona, una mujer de unos 25 años, con dolor cervical, por lo que se pasa aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recurso al lugar.