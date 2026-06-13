Dos heridos tras atropellar un quad a una mujer en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas resultaron heridas en un accidente de tráfico en el kilómetro 19 de la carretera BU-923, en Peñaranda de Duero. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 11.14 horas en el que se alerta de la salida de vía de un quad.

Como consecuencia del accidente, el vehículo se ha ido hacia la cuneta, atropellando a una mujer. En el aviso se solicita asistencia sanitaria para la mujer atropellada y para el conductor del quad, que se ha caído del vehículo. En el aviso se informa de que ambos están conscientes.

El centro de emergencias deriva el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado medios para atender a los heridos. Una vez en el lugar, la Guardia Civil informaba de que los heridos leves y, finalmente, han sido atendidos por Sacyl en el lugar.