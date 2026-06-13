Juanma Bajo Ulloa, Premio Honorífico del Festival Internacional de Cine y Mundo Rural Ruréfilos 2026

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Cine y Mundo Rural, Ruréfilos, concederá en su edición de 2026 el Premio Honorífico al cineasta vasco Juanma Bajo Ulloa. El galardón, que reconoce una trayectoria profundamente personal y libre, será entregado el sábado 20 de junio a partir de las 20:00 horas en el Centro Antiguas Escuelas de Tardajos (Burgos).

La directora del Festival, Inés Vázquez, quiere destacar la coherencia de un autor que ha construido un universo visual único, ajeno a las modas y comprometido con la mirada al margen de lo evidente o lo convencional. Desde la conmoción que supuso 'Alas de mariposa' (1991) -Concha de Oro en San Sebastián- hasta la potencia lírica y telúrica de 'La madre muerta' (1993), Bajo Ulloa ha demostrado una capacidad inusual para narrar desde las emociones primarias, transitando por el thriller y la comedia negra ('Airbag'), la fantasía oscura ('Frágil') o el drama íntimo ('Baby'), siempre con una puesta en escena poderosa y una sensibilidad especial por los personajes heridos, desplazados o insurrectos.

Esa mirada libre y sensible hacia lo que se sitúa fuera de los centros y las convenciones conecta de forma natural con el espíritu de Ruréfilos. El festival, dedicado a las cinematografías del mundo rural, celebra en Bajo Ulloa a un cineasta que entiende el territorio no como simple decorado, sino como un estado de ánimo y un personaje más en sus historias. Esa filosofía se materializa en su último trabajo, el cortometraje 'En mitad de la nada', presentado en esta misma edición del certamen y que podrá verse durante la ceremonia de entrega de premios.

Producido por Yo Soy Moussambani S.L. y Producciones Las Vegas 2, con distribución de Distribuciones Las Vegas 2, 'En mitad de la nada' es fruto de un conjunto de iniciativas audiovisuales vinculadas al medio rural burgalés y coordinadas por Javier Castro, impulsor creativo y productor del proyecto.

Durante los últimos años, estas mismas iniciativas han desarrollado y estrenado el largometraje documental 'Yo estuve en Las Vegas 2', una producción independiente nacida en la comarca de Odra-Pisuerga que, desde su presentación a finales de 2025, ha logrado un recorrido muy poco habitual, superando los 5 mil espectadores en salas de cine, con una extraordinaria acogida del público en ciudades como Madrid, Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Aguilar de Campoo y otras localidades, además de participar en festivales nacionales e internacionales y generar una importante repercusión mediática.

Este recorrido demuestra que desde el medio rural también pueden impulsarse proyectos culturales ambiciosos capaces de conectar con públicos muy diversos. En ese contexto, la colaboración con Juanma Bajo Ulloa en 'En mitad de la nada' une la trayectoria de uno de los grandes cineastas españoles con un proyecto surgido desde el territorio y levantado con recursos muy modestos, pero con una enorme ilusión y compromiso por el cine.