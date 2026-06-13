La feria taurina de Roa apuesta por Víctor Hernández y Julio Norte

Publicado por Íñigo Crespo Burgos Creado: Actualizado:

La presentación en la provincia de Burgos de una de las grandes revelaciones del escalafón, Víctor Hernández, y el debut en España de Julio Norte tras su alternativa en Dax, son los ejes sobre los que pivota una variada feria taurina de Roa de Duero que fue presentada el pasado viernes y que esta organizada por segundo año consecutivo por la empresa Vitauro, formada por Manuel Martínez Erice y Alfonso Ortiz.

El ciclo, que consta de una corrida de toros con el hierro de Zacarias Moreno, una novillada picada mixta y una novillada sin picadores, además de un Gran Prix, tiene otros alicientes como la presencia de la novillera Olga Casado, el prometedor novillero burgalés Eduardo Ruiz de Velasco o el rejoneador lusitano Duarte Fernández, triunfador de la edición del pasado año.

La puesta de largo del ciclo se celebró en el Salón de Actos del Centro Cívico ‘Villa de Roa’ con la intervención de los empresarios, junto al alcalde de la localidad y varios de los diestros anunciados. Todos ellos ponderaron las combinaciones y pusieron el valor a Roa por su apuesta por La Tauromaquia como elemento vertebrador de su cultura.

Uno de los protagonistas del acto fue el taurino y novillero en su momento Gerardo Roa, natural de la localidad burgalesa, hombre muy querido en la Villa y que es el protagonista del cartel anunciador de los festejos al cumplirse 50 años de su debut con picadores.