Un herido en una salida de vía en Regumiel de la Sierra

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido en un accidente de tráfico en kilómetro 30 de la carretera CL-117, en Regumiel de la Sierra.

El centro de operaciones del 1-1-2 recibía una aviso a las 6.00 horas en el que se informa de la salida de vía de un turismo. En el aviso se solicita asistencia para un varón de unos 60 años, que está consciente, pero herido en el pecho y no puede salir del vehículo ya que han saltado los airbarg.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Burgos, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una ambulancia de soporte vital básico para atender y trasladar al herido.