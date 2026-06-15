Herido un joven en una salida de vía de madrugada en la circunvalación de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un joven ha resultado herido en un accidente la pasada madrugadas en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 00.43 horas en la que se informa de la salida de vía de un turismo que ha colisionado contra el guardarraíl en el kilómetro 20 de la BU-30, en Burgos.

En el aviso se indica que el herido se queja de dolor de pecho por el airbag. El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl.