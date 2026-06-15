Herido un joven en una salida de vía de madrugada en la circunvalación de Burgos
El vehículo chocó contra un guardarraíl y el conductor se quejaba de un golpe en el pecho al saltar el airbag
Un joven ha resultado herido en un accidente la pasada madrugadas en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 00.43 horas en la que se informa de la salida de vía de un turismo que ha colisionado contra el guardarraíl en el kilómetro 20 de la BU-30, en Burgos.
En el aviso se indica que el herido se queja de dolor de pecho por el airbag. El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl.