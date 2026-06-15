Burgos, en el top-10 nacional de los accidentes de tráfico con animales

Ejemplar de buitre leonado muerto en la N-622 a su pasó por la localidad palentina de Quintana del Puente.Rubén Cacho

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Castilla y León concentra el 22,8 por ciento de los accidentes de tráfico con animales domésticos o cinegéticos involucrados. El corzo es la especie que más peligro supone para los conductores, con el 57 por ciento de todas las incidencias con fauna involucrada; seguido del jabalí (27 por ciento) y el ciervo (seis por ciento). Esta es una de las principales conclusiones del VIII Informe del Centro de Estudios y Opinión PONLE FRENO-AXA de Seguridad Vial, recogido por Ical.

El presidente del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, Josep Alfonso, señaló que “desde la pandemia de Covid los accidentes de tráfico contra animales no han dejado de crecer en toda España”. Por ese motivo, invitó a no bajar la guardia “ni dejar de insistir en la importancia de extremar la precaución, especialmente en zonas señalizadas por peligro de animales sueltos, en las proximidades de cotos o espacios naturales con proliferación de fauna”.

Solo en el último año la siniestralidad vial contra animales en la carretera ha aumentado un 4,5 por ciento, con la cifra más alta de la serie histórica, con casi 5.300 accidentes en el conjunto del país.

Castilla y León, que el año pasado aumentó su siniestralidad un 13 por ciento, repite en la primera posición de pódium. En cuanto a los meses del año, noviembre es el más aciago para los castellanos y leoneses, pues en él se produce más del 12 por ciento de los siniestros.

Si se analiza la siniestralidad en función del animal que la provoca, se desprende que, en 2025, noviembre también fue un mes negro para el jabalí en Castilla y León: más del 17 por ciento de todos los accidentes en que se vio involucrado sucedieron en ese mes. Por su parte, el peor mes para el corzo fue julio, que concentró el 12 por ciento de los accidentes, y para el ciervo, agosto (con el 14,5 de los accidentes).

Burgos y León son las dos provincias que forman parte del top 10 nacional, con mayor número de accidentes contra animales. Burgos (que ocupa la seis posición) aumentó su siniestralidad el año pasado un 15 por ciento. Y León (que ocupa la séptima), casi un seis por ciento.

Por detrás de Castilla y León se situaron Cataluña, 17 por ciento del total; y Galicia, 15,9 por ciento. Si se suman los accidentes anotados entre Castilla y León, Cataluña y Galicia suponen el 60 por ciento del total.