Cae una banda criminal con múltiples robos a sus espaldas en el Alfoz de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Siete delitos de robo con fuerza, cuatro de estafa por impago de combustible, uno de apropiación indebida de un vehículo, otro de receptación y pertenencia a organización criminal. No pudo dar más de sí el registro efectuado por la Guardia Civil, el pasado mes de abril en el Alfoz de Burgos, en un coche cargado de herramientas, objetos y antigüedades.

La Operación Capbur, iniciada a raíz de este registro, se saldó finalmente con la detención de tres hombres de 32, 36 y 50 años de edad. Fue una patrulla del Cuerpo, en funciones de protección de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia, la que dio el alto al citado vehículo, ocupado en ese momento por dos varones cuya actitud les pareció sospechosa.

En un primer momento, los agentes comprobaron que el copiloto tenía una causa pendiente con la Justicia. Pese a ser detenido de inmediato, se dejó proseguir al conductor al no quedar clara la procedencia de los objetos, si bien fueron reseñados.

Aun así, a los guardias les llamó la atención la presencia de herramienta empleada habitualmente en asaltos a inmuebles. Por ello, precisamente, se puso en marcha una investigación para contrastar la información obtenida durante la entrevista.

Las primeras pesquisas, a cargo del Área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz de Burgos, permitieron determinar que el vehículo identificado estaba en régimen de alquiler. Sin embargo, el plazo para su devolución llevaba un mes vencido, conforme documentó la empresa propietaria. Por lo tanto, el presunto autor se enfrentaba a un delito de apropiación indebida.

También se constató que semanas antes se habían perpetrado hasta siete robos con fuerza en naves y segundas viviendas de poblaciones pequeñas del Alfoz con escasos habitantes fracturando candados o forzando ventanas. De hecho, se denunció la sustracción -por un importe total superior a los 10.500 euros- de herramientas manuales y eléctricas para bricolaje y jardinería, aparatos eléctricos y electrónicos, menaje de cocina, comida, antigüedades, joyas, relojes, dinero, colecciones de monedas y toda clase de enseres con los que poder lucrarse con su venta.

Con todos estos datos sobre la mesa, los investigadores pudieron acreditar que el vehículo de referencia estaba vinculado en fecha y hora a los lugares donde se perpetraron los robos. Y también, por si fuera poco, que se hallaba inmerso en varios impagos de combustible al repostar en gasolineras, cuya deuda superaba los 310 euros.

Las sospechas, en cuanto a la comisión de todos estos ilícitos, se centraron en las dos personas identificadas. No obstante, ambos varones operaban en connivencia con un tercero que acabaría siendo imputado como receptador de los objetos, a sabiendas de su ilícita procedencia, facilitando su salida en mercadillos de antigüedades, alguno vinculado con la capital burgalesa.

Gracias al registro del domicilio del presunto receptador en un pueblo del Alfoz, la Guardia Civil pudo destapar una gran cantidad de objetos almacenados cuya titularidad y lícita procedencia no pudo demostrar. Algunos ya han sido reconocidos por sus dueños, aunque quedan muchos aún por asignar.

Según fuentes de la Benemérita, el grupo mantenía cierta organización para cometer los robos y para trasladar, almacenar, distribuir y vender la mercancía, apoderándose de toda clase de objetos de valor, aparentemente de fácil transporte e introducción en el mercado negro o de segunda mano, buscando rápidos beneficios por su venta. Para ello, se desplazaban en un turismo previamente alquilado y utilizaban la fuerza y el escalo para acceder al interior de los inmuebles.

Debido a la cantidad y volumen de los efectos recuperados, la investigación sigue abierta hasta su total identificación y entrega a los legítimos propietarios, por lo que permanecerán expuestos en el Acuartelamiento de la Guardia Civil de la avenida Cantabria de Burgos capital. Para que las víctimas de robos y hurtos en sus propiedades durante los últimos meses puedan reconocerlos, deben obtener previamente cita llamando al teléfono 947 24 54 77, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.