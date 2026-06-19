Un Sinfin de Teatro. «Queríamos que el teatro saliera a buscar al público»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Briviesca busca convertirse este verano en uno de los grandes referentes culturales de la provincia de Burgos con la celebración de la segunda edición del Festival de Teatro Sinfin, una iniciativa que apuesta por acercar las artes escénicas a toda la ciudadanía y convertir la ciudad en un gran escenario al aire libre. Del 22 al 28 de junio las calles, jardines, plazas y espacios patrimoniales acogerán espectáculos teatrales, actividades participativas, talleres, cine al aire libre y propuestas para todos los públicos en una programación que busca consolidarse como una de las citas culturales más destacadas del calendario provincial.

«Trabajamos para que Briviesca sea un referente cultural en la provincia, un festival que supone un enorme trabajo de nuestras asociaciones culturales que que es una apuesta clara por mantener viva la actividad cultural de todo el año para demostrar que en los pueblos se puede ofrecer cultura de calidad y proyectos culturales ambiciosos», señaló la concejal de Cultura de Briviesca, Ángela Ruiz.

Más allá del escenario

Uno de los principales objetivos de Sinfin es sacar el teatro de los espacios convencionales para acercarlo al público allí donde se encuentra. La filosofía del festival pasa por transformar la propia ciudad en una experiencia cultural abierta, donde los espectadores puedan encontrarse con las artes escénicas de manera natural y cercana. “Queríamos que el teatro saliera a buscar al público”, explicó la directora de Teatro Virovesca, Laura Rodríguez. La iniciativa pretende además contribuir a redescubrir Briviesca desde una perspectiva diferente, utilizando el patrimonio urbano y monumental como escenario para nuevas experiencias culturales.

Otro de los pilares fundamentales del festival es el respaldo a las compañías profesionales de la provincia de Burgos. La programación reunirá a grupos consolidados y proyectos emergentes que representan la diversidad y calidad del panorama teatral burgalés. "Queríamos que vuera un punto de encuentro de las artes escénicas de la provincia y mostrar la calidad de las compañías burgalesas con una programación que convierte a Briviesca en un gran escenario", señaló el coordinador cultural de la localidad, David Dito.

La programación incluirá espectáculos de teatro de calle, propuestas familiares, montajes contemporáneos y actividades dirigidas a públicos de distintas edades, manteniendo una clara apuesta por la accesibilidad mediante precios populares y fórmulas que faciliten la asistencia a varios eventos. Participarán, entre otros, Alauda Teatro de Las Merindades, La Lola Espectáculos de Lerma, Baburril Teatro de Briviesca, La Presa Teatro del Arlanza, Cia Títeres Errantes, CCClowns y La Mueca de Burgos y los que juegan en casas Teatro Virovesca.

Además de las representaciones escénicas, el Festival Sin Fin ofrecerá una amplia programación paralela con talleres, sesiones de improvisación, radioteatro, cine al aire libre y un certamen de monólogos que volverá a implicar a los más jóvenes.

También tendrán protagonismo las rutas teatralizadas por la ciudad, una propuesta que permitirá conocer el patrimonio histórico de Briviesca a través de personajes, historias y escenas inspiradas en la memoria local.

Los organizadores de Sinfin defendieron las artes escénicas como una herramienta capaz de conectar generaciones, fomentar la participación y fortalecer los vínculos sociales. En este sentido, el festival contará también con la participación de colectivos locales, escuelas de teatro y grupos intergeneracionales, reforzando una dimensión social que se ha convertido en una de las señas de identidad del proyecto.

Las entradas para los diferentes espectáculos, que te contamos aquí abajo, están disponibles en la Oficina de Turismo de Briviesca.