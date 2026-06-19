El Correo de Burgos

Un Sinfin de Teatro. «Queríamos que el teatro saliera a buscar al público»

Briviesca cumple el mandato de Lorca de acercar el teatro a las calles. el II Festival Sinfin de Teatro se celebra del 22 al 28 de junio con la participación de compañías de toda la provincia.

Laura Rodríguez (I), Ángela Ruiz, Raquel Contreras y David Ditu en la presentación del II Festival Sinfin de Teatro de Briviesca.

Laura Rodríguez (I), Ángela Ruiz, Raquel Contreras y David Ditu en la presentación del II Festival Sinfin de Teatro de Briviesca.© TOMÁS ALONSO

Publicado por
Marta Casado
Burgos

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Briviesca busca convertirse este verano en uno de los grandes referentes culturales de la provincia de Burgos con la celebración de la segunda edición del Festival de Teatro Sinfin, una iniciativa que apuesta por acercar las artes escénicas a toda la ciudadanía y convertir la ciudad en un gran escenario al aire libre. Del 22 al 28 de junio las calles, jardines, plazas y espacios patrimoniales acogerán espectáculos teatrales, actividades participativas, talleres, cine al aire libre y propuestas para todos los públicos en una programación que busca consolidarse como una de las citas culturales más destacadas del calendario provincial.

«Trabajamos para que Briviesca sea un referente cultural en la provincia, un festival que supone un enorme trabajo de nuestras asociaciones culturales que que es una apuesta clara por mantener viva la actividad cultural de todo el año para demostrar que en los pueblos se puede ofrecer cultura de calidad y proyectos culturales ambiciosos», señaló la concejal de Cultura de Briviesca, Ángela Ruiz.  

Más allá del escenario

Uno de los principales objetivos de Sinfin es sacar el teatro de los espacios convencionales para acercarlo al público allí donde se encuentra. La filosofía del festival pasa por transformar la propia ciudad en una experiencia cultural abierta, donde los espectadores puedan encontrarse con las artes escénicas de manera natural y cercana. “Queríamos que el teatro saliera a buscar al público”, explicó la directora de Teatro Virovesca, Laura Rodríguez. La iniciativa pretende además contribuir a redescubrir Briviesca desde una perspectiva diferente, utilizando el patrimonio urbano y monumental como escenario para nuevas experiencias culturales. 

Otro de los pilares fundamentales del festival es el respaldo a las compañías profesionales de la provincia de Burgos. La programación reunirá a grupos consolidados y proyectos emergentes que representan la diversidad y calidad del panorama teatral burgalés. "Queríamos que vuera un punto de encuentro de las artes escénicas de la provincia y mostrar la calidad de las compañías burgalesas con una programación que convierte a Briviesca en un gran escenario", señaló el coordinador cultural de la localidad, David Dito. 

La programación incluirá espectáculos de teatro de calle, propuestas familiares, montajes contemporáneos y actividades dirigidas a públicos de distintas edades, manteniendo una clara apuesta por la accesibilidad mediante precios populares y fórmulas que faciliten la asistencia a varios eventos. Participarán, entre otros, Alauda Teatro de Las Merindades, La Lola Espectáculos de Lerma, Baburril Teatro de Briviesca, La Presa Teatro del Arlanza, Cia Títeres Errantes, CCClowns y La Mueca de Burgos y los que juegan en casas Teatro Virovesca. 

Además de las representaciones escénicas, el Festival Sin Fin ofrecerá una amplia programación paralela con talleres, sesiones de improvisación, radioteatro, cine al aire libre y un certamen de monólogos que volverá a implicar a los más jóvenes. 

También tendrán protagonismo las rutas teatralizadas por la ciudad, una propuesta que permitirá conocer el patrimonio histórico de Briviesca a través de personajes, historias y escenas inspiradas en la memoria local. 

Los organizadores de Sinfin defendieron las artes escénicas como una herramienta capaz de conectar generaciones, fomentar la participación y fortalecer los vínculos sociales. En este sentido, el festival contará también con la participación de colectivos locales, escuelas de teatro y grupos intergeneracionales, reforzando una dimensión social que se ha convertido en una de las señas de identidad del proyecto.

Las entradas para los diferentes espectáculos, que te contamos aquí abajo, están disponibles en la Oficina de Turismo de Briviesca. 

Cartel de la película que se proyectará el 24 de junio en la plaza de La Bureba. 

Cartel de la película que se proyectará el 24 de junio en la plaza de La Bureba. 

II Festival Sinfin de Briviesca: Para arrancar cine y monólogos

El festival arranca el 22 de junio con la inauguración y lectura del pregunto y la fase final del II Certamen de monólogos infantil y juvenil. A las 18 horas en el salón de actos de la casa de cultura de Briviesca. El martes 23 de junio a las 18.30 horas en el claustro de El Hospitalillo se celebrará la Muestra Anual del curso de la Escuela de Teatro INfantil y Juvenil para el que es necesario adquirir invitación. El 24 de junio se grabará un progrmaa con Radio Briviesca a las 18 horas y a las 20 horas, en La Casa Amarilla habrá un taller de iniciación al teatro. La jornada del miércoles se cerrará con la proyección al aire libre de Goshtlight, una película sobre el teatro amateur que se mostrará a las 22 horas en la Plaza La Bureba. 
Programa de compañías que participarán en el II Festival de Teatro de la ciudad de Briviesca.

Programa de compañías que participarán en el II Festival de Teatro de la ciudad de Briviesca.

II Festival Sinfin de Briviesca: Alauda Teatro

La compañía de títeres de Las Merindades Alauda Teatro representará Cristóbal Purchinela en colaboración con el V Ciclo de Teatro en la Provincia de la Unidad de Cultura de la Diputación de Burgos. La entrada, 4 euros, se puede adquirir en la oficina de turismo. El jueves 25 de junio a las 19.30 horas en el jardín de la parroquia. 
Programa de compañías que participarán en el II Festival de Teatro de la ciudad de Briviesca.

Programa de compañías que participarán en el II Festival de Teatro de la ciudad de Briviesca.

II Festival Sinfin de Briviesca: Grupo de teatro Los Okupas 

Un ejemplo de las raíces del teatro en Briviesca es con el que arranca el jueves 25 de junio. El grupo de Teatro Los Okupas creado en el Centro de Día de Briviesca representarán Los Domingueros en El Hospitalillo. A las 12 de la mañana. Requiere invitación a recoger en la Oficina de Turismo. 
Programa de compañías que participarán en el II Festival de Teatro de la ciudad de Briviesca.

Programa de compañías que participarán en el II Festival de Teatro de la ciudad de Briviesca.

II Festival Sinfin de Briviesca: La Lola Espectáculos

La primera jornada fuerte del Festival Sinfin el 25 de junio se cierra en el Claustro del Hospitalillo donde la compañía lermeña La Lola Espectáculos representará 'Entre andanzas danza el juego'. A las 22 horas. Entrada 3 euros que se puede adquirir en la Oficina de Turismo.
Actividades del II Festival de Teatro de la Ciudad de Briviesca

Actividades del II Festival de Teatro de la Ciudad de BriviescaMARTA GIL

II Festival Sinfin de Briviesca: Baburril Teatro, La presa y Karaoke

La agrupación Baburril Teatro es un grupo cultural de la capital de la Bureba que muestra su pujante movimiento creativo. Baburril Teatro representará En la noche más corta el viernes 26 de junio a las 19.30 horas en los jardines de la parroquia. Para las 22 horas en el claustro del Hospitalillo estará prevista la representación 'Perras' de La Presa Teatro de la zona de Arlanza. Teatro recomendado para mayores de 16 años. Se cerrará la noche del viernes con un show de improvisación y karaoke a  partir d elas 23 horas en Disco Brisa.  
Programa de compañías que participarán en el II Festival de Teatro de la ciudad de Briviesca.

Programa de compañías que participarán en el II Festival de Teatro de la ciudad de Briviesca.

II Festival Sinfin de Briviesca: traca final

El sábado 27 de junio el grupo de teatro Virovesca realizará una visita teatralizada por los diferentes espacios emblemáticos de Briviesca a partir de las 11.30 horas. Será necesario retirar pasaporte para este viaje a un precio de 3 euros y que se puede adquirir en la Oficina de Turismo. De 13 a 14 horas Cia Títeres Errantes Errabundo Pelele propone un Vermut Pelele de lo más animado. Para la tarde de 19 a 20.30 horas, por las calles de la localidad, podrán vivir 'Love is in the street' de CCClowns y La Mueca. La cita arranca en la Plaza Mayor. A las 22.30, en el Claustro del hospitalillo 'Que bien se debe estar muerto' una pieza creada por la Escuela de Teatro de Adultos de la localidad. 
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