La N-234, más segura y accesible en Hontoria del Pinar tras una inversión de 3 millones

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes ha concluido las obras de mejora de la accesibilidad y la seguridad vial en la carretera N-234 a su paso por la travesía de la localidad burgalesa de Hontoria del Pinar. La actuación, en un tramo de 1,5 kilómetros, ha supuesto una inversión cercana a los 3 millones de euros y se ha financiado a través de fondos europeos.

Con motivo de la recepción y puesta en servicio de las obras, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, visitó este martes la travesía acompañado por el alcalde de Hontoria, Miguel Antonio Álvarez de Eulate, el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, Javier Fernández Armiño y el jefe del área de Conservación y Explotación de la Demarcación en Burgos, Roberto Inés.

Durante la visita, De la Fuente explicó que los trabajos se han desarrollado a lo largo del último año y han supuesto una mejora significativa tanto para la seguridad vial como para los vecinos de la localidad. “Damos respuesta a una demanda aprovechando los fondos europeos del Plan de Recuperación”, señaló.

Las actuaciones ejecutadas han tenido como objetivo incrementar la seguridad vial y la accesibilidad, además de fomentar una movilidad activa y sostenible en la travesía reduciendo el protagonismo del vehículo privado.

Entre las principales mejoras realizadas destaca la reducción del ancho de la calzada en uno de los subtramos para favorecer la calmación del tráfico y reducir la velocidad de paso de los vehículos, lo que ha permitido ganar espacio para las aceras. Asimismo, se han mejorado los itinerarios peatonales en todo el recorrido y la accesibilidad a las paradas de autobús.

El proyecto también ha incluido la renovación del alumbrado público mediante la instalación de luminarias LED con el objetivo de mejorar la visibilidad nocturna y aumentar la eficiencia energética. A ello se suma la mejora de las zonas verdes existentes y la creación de nuevas áreas ajardinadas en espacios donde anteriormente no las había.

En cuanto al firme de la carretera, las obras han contemplado la demolición y el cajeo del pavimento existente, así como la estabilización posterior de la explanada. También se han ejecutado zanjas drenantes longitudinales conectadas a un colector situado bajo la acera, se ha extendido zahorra artificial y hormigón bituminoso en las distintas capas del firme y se han realizado actuaciones complementarias en el sistema de drenaje para garantizar una correcta evacuación de las aguas.

La intervención se ha completado con la reurbanización de ambos márgenes de la travesía, una actuación derivada de la renovación de la red de colectores paralelos a la carretera.