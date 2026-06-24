Aciturri Aeroestructuras cambiará de nombre a partir del 1 de julio

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A partir del 1 de julio, Aciturri Aeroestructuras adoptará el nombre y la marca Sonaca España. Con esta nueva denominación comercial, se da un nuevo paso en la relación de Sonaca y Aciturri después de que la firma belga adquiriese el 51% de las participaciones de la compañía mirandesa el pasado mes de octubre.

Grupo Sonaca y Govera Inversiones, propietaria del 49% de Sonaca España, consolidan así esta alianza industrial con vocación de largo plazo, capacidades industriales y tecnológicas complementarias. El objetivo, según fuentes de la empresa, es «ampliar su alcance en el mercado global y consolidarse como el tercer actor independiente en la industria de estructuras aeronáuticas, contribuyendo a impulsar la movilidad sostenible y a alcanzar la autonomía europea en materia de defensa».

Manuel González Relaño, CEO de Sonaca España, considera que la adopción de esta marca por parte de Aciturri no simplemente «un paso previsto en nuestra hoja de ruta». En su opinión, esta alianza «contribuirá a proyectar internacionalmente nuestra alianza con Sonaca, llevar nuestras capacidades industriales y tecnológicas conjuntas a un mercado más amplio, y estar mejor posicionados para el futuro».

Las marcas Sonaca España y Sonaca España do Brasil quedarán integradas en la arquitectura de marca de la multinacional y compartirán los principales elementos de su identidad visual, como la tipografía y la paleta cromática. Este proceso implica asimismo el cese en el empleo de todas las marcas anteriores: Aciturri Aeroestructuras, Alestis Aerospace y Alestis do Brasil.

Este cambio no afectará a la actividad industrial de la compañía, centros de trabajo y equipos de gestión. Tampoco a los compromisos adquiridos con clientes, proveedores y demás grupos de interés. En principio, cada centro mantendrá su operativa habitual y equipos de gestión, y la nueva marca se irá implantando progresivamente en todas las instalaciones de la Compañía.