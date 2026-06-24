La Guardia Civil extremará la vigilancia en los tramos de carreteras en obras de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil intensificará la vigilancia en los tramos de carreteras en obras de la provincia de Burgos con el objetivo de reducir los comportamientos de riesgo en las zonas donde trabajan los operarios de conservación y mantenimiento de las vías.

Esta actuación se enmarca en una nueva campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) que se prolongará hasta el domingo 28 de junio. Durante esos días, la Benemérita prestará especial atención al cumplimiento de los límites de velocidad y de la señalización en aquellos tramos afectados por obras, especialmente cuando estas impliquen modificaciones en el trazado de los carriles o afecten directamente a la calzada.

Tal y como indica el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, la campaña busca fomentar el respeto a las señales establecidas en las zonas de obras para reducir riesgos asociados al factor humano. Por ejemplo, los excesos de velocidad, los cambios de carril inadecuados o las distracciones al volante.

Precisamente, la mayoría de los siniestros que afectan a trabajadores de Conservación de Carreteras se producen por atropellos causados por vehículos ajenos a las obras. La velocidad aparece como el factor más determinante, aunque también son habituales las distracciones y las maniobras incorrectas de adelantamiento o cambio de carril.

Según los datos provisionales del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, a lo largo de 2025 se registraron en España 154 siniestros relacionados con labores de mantenimiento y conservación de la red viaria. De ellos, 26 afectaron a operarios que que se encontraban en la calzada o sus inmediaciones, mientras que en los 128 casos restantes los trabajadores se encontraban dentro de sus vehículos. Cabe recordar además que, a comienzos de este año, un trabajador de la Red de Carreteras del Estado fue atropellado en febrero en la N-122, a la altura de Fuentecén.

En la provincia de Burgos, la campaña desarrollada en 2024 permitió controlar 3.436 vehículos y derivó en 382 denuncias, lo que representa un 11,1 % del total de conductores inspeccionados. Más del 80 % de las infracciones detectadas estuvieron relacionadas con excesos de velocidad. A continuación se situaron el incumplimiento de la señalización vertical y el uso del teléfono móvil durante la conducción.

Ante semejante panorama, las nuevas tecnologías pueden desempeñar un papel fundamental para garantizar la protección de operarios y conductores. En este sentido, el jefe provincial de la DGT en Burgos, Raúl Galán, destaca el destacó el papel de la Plataforma DGT 3.0, que permite transmitir información sobre obras en tiempo real a los vehículos conectados.

Una de las novedades de este sistema es la implantación progresiva de conos de señalización conectados, cuyos dos primeros modelos ya han sido certificados por la DGT. Asimismo, estos dispositivos permitirán comunicar automáticamente el inicio y la finalización de los trabajos, generando incidencias de circulación que serán compartidas en tiempo real a través de la Plataforma DGT 3.0 y del Punto de Acceso Nacional.

Gracias a esta tecnología, los conductores podrán recibir avisos sobre las obras que encontrarán durante su trayecto mediante paneles de mensaje variable o directamente en los vehículos conectados, facilitando una conducción más segura al aproximarse a las zonas de trabajo.

La incorporación de estos sistemas forma parte de la apuesta de la DGT por la movilidad conectada y por los sistemas inteligentes de transporte, cuya implantación se ha visto reforzada recientemente con una nueva normativa estatal orientada a mejorar el intercambio de información en tiempo real sobre restricciones, obras e incidencias en carretera.

La campaña de vigilancia coincide además con la celebración de la cuarta edición de la iniciativa europea #(S)he Works, I Care, promovida por la Asociación Europea de Autopistas de Peaje (ASECAP) y en la que colabora la DGT. Su cometido, a grandes rasgos, consiste en concienciar a los conductores sobre la vulnerabilidad de las personas que desarrollan su trabajo en las carreteras y contribuir a evitar atropellos mediante una mayor atención y respeto a la señalización en las zonas de obras.