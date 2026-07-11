Albillos: Rica herencia medieval

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El municipio de Albillos, en la provincia de Burgos, se erige como un enclave de notable interés histórico y cultural. Su origen se remonta al siglo X, vinculado al río Ausín y a los álamos blancos, conocidos como 'Albillos' o 'blanquillos', que surcaban sus orillas. La primera referencia documental de esta localidad, integrada en el Alfoz de Burgos, data del año 994, cuando se registra una donación de bienes al abad Falconio de Cardeña.

A lo largo de los siglos, Albillos fue objeto de diversas donaciones, incluyendo al monasterio de Cardeña y a la propia Catedral de Burgos, lo que subraya su relevancia en la época. Antiguamente, sus habitantes gozaban de una singular autonomía, siendo dueños absolutos de la tierra y, por ende, con la potestad de elegir a su señor.

Entre las construcciones más destacadas de su patrimonio se encuentra la Torre de los Cartagena. Esta edificación, propiedad de la influyente familia burgalesa Cartagena en el siglo XV, fue posteriormente adquirida por el obispo Luis de Acuña, quien estableció el mayorazgo de la villa en 1494. Su importancia histórica como vestigio medieval es innegable. En un giro contemporáneo, en 1960, los propietarios del reconocido Hotel Landa de Burgos adquirieron la torre y la trasladaron estratégicamente a la carretera A-1, donde hoy día se alza como un símbolo visible para quienes acceden a la ciudad.

Imagen del Ayuntamiento de la localidad.Ayuntamiento de Albillos

A pesar de su tamaño reducido, Albillos ha logrado preservar con esmero su esencia histórica. La iglesia parroquial de Santa María la Mayor es un claro reflejo de su profunda herencia religiosa y cultural. Este templo capta la atención por su imponente torre y su espadaña, que sirve de cobijo a las cigüeñas, un elemento característico del paisaje castellano.

Desde el exterior, se aprecia su portada románica apuntada, resguardada bajo un pórtico de tres arcadas de estilo renacentista, una combinación arquitectónica que denota las distintas etapas constructivas del edificio. En su interior, la iglesia revela una estructura gótica con dos naves románicas, bóvedas de cañón, capiteles corridos y arcos apuntados.

El retablo mayor, obra de Domingo de Ibarreche y Ruiz de Zubiate, es de origen rococó, e incorpora imágenes anteriores del siglo XVI, como la Virgen con el Niño, San Joaquín y Santa Ana, un Calvario renacentista y relieves también renacentistas del retablo precedente, que representan la Presentación en el templo, la Anunciación, el Nacimiento y los Reyes Magos, según la información facilitada por la página web del arzobispado de Burgos. Esta riqueza artística y arquitectónica convierte a la iglesia en un punto de interés fundamental para los visitantes.

Albillos no solo mira al pasado, sino que también se proyecta hacia el futuro a través de iniciativas de desarrollo local. El municipio alberga un Centro de Recuperación de Animales Silvestres, una instalación vital por la que pasan miles de animales anualmente.

En este centro, profesionales y voluntarios se encargan de proporcionar cuidados y curas a los ejemplares que lo necesitan, e incluso realizan necropsias para determinar las causas de fallecimiento y aplicar los métodos de prevención necesarios en caso de que la muerte no sea natural. Esta labor es crucial para la conservación de la fauna local y regional.

En el ámbito educativo y profesional, Albillos cuenta con el Centro de Formación Profesional Príncipe Felipe. Este centro ofrece ciclos formativos especializados en el sector agrario, como el de producción agropecuaria o el de Ganadería y asistencia en Sanidad Animal. Estas titulaciones contribuyen a la capacitación de jóvenes y adultos, fomentando el desarrollo de habilidades relevantes para el entorno rural y la economía local.