Herido un repartidor tras chocar con un turismo en Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un repartidor resultó anoche herido en un accidente de tráfico en Miranda de Ebro. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 23.20 horas de la pasada noche en el que se informaba de un accidente vial en la carretera de Orón en Miranda de Ebro.

En la llamada se señala que en el accidente están involucrados una moto de reparto y un turismo.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 avisó del incidente a la Policía Nacional, Policía Local de Miranda de Ebro y Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos para atender a un varón joven.

La sala de operaciones del 1-1-2 recibía otro aviso a las 17.02 horas en el que se informaba de un accidente de un turismo en el kilómetro 12 de la carretera BU-800, en Carcedo de Burgos. Se traslada aviso a Guardia Civil de tráfico de Burgos y a Emergencias sanitarias. Sacyl atiende en el lugar con un soporte vital básico y médicos de atención primaria a un varón herido.