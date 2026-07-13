Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Con motivo del próximo eclipse, la provincia de Burgos acogerá en exclusiva dos catas de vinos burgaleses maridados con productos de empresas agroalimentarias de Burgos Alimenta, que unirá la riqueza vitivinícola de la provincia con la emoción de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años.

La iniciativa propone una experiencia sensorial en la que el vino y la astronomía se darán la mano para celebrar un acontecimiento excepcional.

Durante la cata, los asistentes podrán degustar una cuidada selección de cuatro vinos diferentes elaborados por bodegas burgalesas, inscritas en la Marca Burgos Alimenta, guiados por Pilar Cruces sumiller y fundadora de Lust for Wine que explicara las características de cada referencia, su origen y las singularidades que hacen de los vinos burgaleses un referente de calidad.

Además de la cata comentada, el programa incluirá una explicación divulgativa sobre el fenómeno astronómico a cargo de Alicia Andrés Ramos, Monitora de astroturismo

certificada por la Fundación Starlight y periodista, gestora cultural de Artesavia Gestión Cultura, proporcionando a los participantes las claves para comprender y apreciar este singular evento.

Esta actividad nace con el objetivo de poner en valor el patrimonio enológico de Burgos y ofrecer una experiencia diferente, capaz de atraer tanto a aficionados al vino como a amantes de la astronomía, todo ello en escenarios privilegiados como son, La Iglesia de San Miguel de Haza y el Monasterio de Lerma.

Hay que destacar que el eclipse representa una oportunidad única para convertir a Burgos en un punto de encuentro donde ciencia, cultura y gastronomía confluyan en una experiencia irrepetible.

La participación será mediante inscripción previa y las plazas serán limitadas para garantizar la calidad de la actividad.

Las fechas programadas para el evento, son el 17 de julio a las 20:30 en la Iglesia de San Miguel de Haza y el 18 de Julio a las 20:30 en el Monasterio de Lerma.