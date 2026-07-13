Oña acoge 'Myanmar: la mirada tras el golpe' del fotoperiodista Txema Arraiza hasta el 1 de septiembre

Archivo - Una de las fotografías de la exposición 'Myanmar: la mirada tras el golpe' de Txema Arraiza.TXEMA ARRAIZA - Archivo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Casa del Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil de Oña acoge la exposición 'Myanmar: la mirada tras el golpe' del fotoperiodista y cooperante Txema Arraiza hasta el 1 de septiembre, en una muestra que reúne 40 fotografías de una década de transformación del país asiático que comenzó en el año 2015.

La muestra que ha recorrido otros lugares, como Madrid y Cantabria, se inauguró el sábado 11 de julio en un acto que reunió a 60 personas y en beneficio de la asociación española que trabaja con menores refugiados, Colabora Birmania.

Arraiza en el acto inaugural ha expuesto el origen del proyecto y la situación actual en Myanmar. Le siguió el monólogo 'Este no era el plan (de paz)', con la participación de Angie Bermúdez, y una recepción con vino español.

En la Casa del Parque Natural se puede visitar con acceso gratuito la "transformación" de Myanmar y la mirada de sus diversas gentes desde la "esperanza de la transición democrática" de 2015 hasta la crisis humanitaria abierta tras el golpe de Estado de febrero de 2021.

Asimismo, las fotografías se organizan en dos bloques. En el primero de ellos, se pueden ver 20 imágenes tomadas antes del golpe militar, durante los años en que Arraiza trabajaba sobre el terreno para el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) en la región de Tanintharyi (Myanmar), donde documentó el acceso a la identidad legal de comunidades como la etnia Karen.

La segunda parte de la exposición cuenta con 20 fotografías tomadas después, entre los campos de refugiados de Mae Sot (Tailandia) y los barrios de Yangon (Myanmar), que reflejan el impacto del golpe y del conflicto armado que ha desplazado a más de 3,8 millones de personas en el país.

"Con cada viaje me pregunto qué ha cambiado: si el país que fotografío o mi propia manera de mirarlo", ha explicado Arraiza en la inauguración.

Arraiza es doctor por la Abo Akademi University y especialista en derechos de vivienda, tierra y propiedad, ha trabajado en misiones de paz y cooperación internacional en Kosovo, Timor Oriental y Myanmar.

Además, es coautor, junto a Scott Leckie, del libro 'Antes de que muriera la democracia, sobre el acaparamiento de tierras en Myanmar'.