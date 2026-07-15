El incendio en la cocina de un hostal de Pancorbo deja seis intoxicados por humo

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un total de seis personas han requerido asistencia sanitaria este miércoles por inhalación de humo a raíz de un incendio declarado en una área de servicio de Pancorbo. El suceso, según fuentes del 112, se produjo poco antes de las 10 y cuarto de la mañana.

El fuego, según la información recabada por el 112, se originó en el interior de la cocina del Hostal Pancorbo. De inmediato, se movilizaba al Centro Coordinador de Emergencias, al Cuerpo de Bomberos de Burgos y de Miranda de Ebro, a Guardia Civil y al Sacyl, que envió recursos.

Tras el aviso se envía una unidad medicalizada de emergencias y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atiende finalmente a seis personas afectadas por humo, que posteriormente han sido trasladadas al Centro de Salud de Miranda de Ebro.