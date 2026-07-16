La Guardia Civil destapa en Burgos una trama que robaba coches de alquiler para venderlos en el Caribe

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La recuperación de un coche de alta gama en Burgos ha acabado derivando en la desarticulación de un grupo criminal especializado en el robo de vehículos de alquiler. Aquel turismo, localizado en noviembre de 2024 cuando viajaba en un semirremolque con destino a Países Bajos, fue la primera pieza de una investigación iniciada por la Guardia Civil que ha culminado con seis detenidos y el esclarecimiento de seis apropiaciones indebidas de automóviles cometidas en apenas 15 días.

La trama, destapada gracias a la Operación Ramsel, estaba constituida por seis hombres de entre 32 y 65 años que se enfrentan, en distinto grado de participación, a los delitos de apropiación indebida de vehículos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

El vehículo recuperado en Burgos fue alquilado unos días antes en el aeropuerto de Barcelona. De ahí se desplazó hasta Madrid, pero nunca regresó a la empresa propietaria una vez vencido el contrato. Tras su localización, los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos decidieron seguir el rastro de una red que, por lo que pudieron constatar, operaba más allá de las fronteras españolas.

Las pesquisas revelaron un mismo patrón. Los coches, la mayoría de alquiler y algunos de alta gama, eran manipulados antes de abandonar España. La trama alteraba las placas de matrícula, el número de bastidor y la documentación para ocultar su verdadera identidad antes de trasladarlos por carretera hasta Países Bajos.

En ese punto, la investigación de la Guardia Civil de Burgos se cruzó con otra que desarrollaba el Grupo de Informes y Apoyo a Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Madrid. El intercambio de información entre ambas unidades permitió identificar a los integrantes del grupo y poner en marcha la operación conjunta que ha concluido con su detención.

El recorrido de los vehículos no terminaba en Países Bajos. Desde allí eran introducidos en contenedores para viajar por vía marítima hasta República Dominicana, donde terceros los comercializaban en el mercado negro de segunda mano.

Las diligencias también han permitido recuperar dos vehículos en España y confirmar que el grupo tenía su base de operaciones en la Comunidad de Madrid. Según la Guardia Civil, varios de sus integrantes ya habían estado relacionados anteriormente con hechos similares.

Los investigadores sostienen que se trataba de una estructura organizada, con un reparto de tareas perfectamente definido. Unos miembros alquilaban y se apropiaban de los vehículos; otros modificaban bastidores, matrículas y documentación en talleres preparados para ello. Finalmente, un tercer escalón se encargaba del transporte, la carga y la descarga de los automóviles hasta su salida de España.