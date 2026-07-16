Dos helicópteros tratan de frenar un incendio en Báscones del Agua

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Un incendio permanece activo desde las 17.12 horas de este jueves en Báscones del Agua, donde trabajan los equipos de extinción para frenar el avance de las llamas, entre ellos un técnico y cuatro agentes medioambientales.

El fuego comenzó a media tarde en Báscones del Agua, localidad perteneciente al municipio de Quintanilla del Agua y Tordueles, en la comarca del Arlanza. El fuego permanece activo y su causa probable se encuentra todavía en investigación.

En las labores participan un técnico y cuatro agentes medioambientales, dentro de un dispositivo formado por dos cuadrillas contraincendios y dos autobombas, así como dos helicópteros. La superficie afectada continúa en perimetración, tanto en las zonas arboladas y de matorral como en los terrenos de pasto y agrícolas y el incendio mantiene un índice de gravedad potencial 0, dado que no afecta a ninguna población.