La A-12 elimina la glorieta prevista en San Medel para reducir el impacto sobre Cardeñajimeno

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La futura autovía A-12 entre Burgos e Ibeas de Juarros sufrirá cambios significativos, una vez aprobada la revisión de su trazado, en el entorno de Cardeñajimeno y San Medel. El proyecto de construcción, que el Ministerio de Transportes ultima antes de su visto buen definitivo, incorpora varias modificaciones una vez finalizado el periodo de alegaciones con el objetivo de reducir la afección sobre ambos núcleos y mejorar su conectividad.

En concreto, la actuación afecta al tramo de 5,62 kilómetros situado entre Ibeas y Burgos, prioritario dentro del desarrollo de la autovía que enlazará la capital burgalesa con La Rioja. De esta forma, el diseño definitivo mantiene tres enlaces: uno en Ibeas, otro junto a San Medel y el Parque Tecnológico y un tercero con la AP-1 que dará servicio a Cardeñajimeno.

Uno de los cambios más relevantes es la desaparición de la glorieta que inicialmente se había proyectado en San Medel para el acceso a la autovía. En su lugar, la conexión con el Parque Tecnológico se resolverá mediante un ramal bidireccional desde la glorieta norte del enlace con la N-120, recientemente puesta en servicio.

El proyecto también desplaza hacia el este el paso superior previsto en ese punto. Con ello se consigue desarrollar el ramal de acceso a San Medel sin modificar la rasante de la carretera de entrada al pueblo junto a las primeras viviendas. A esta intervención se suma una senda peatonal accesible que comunicará la zona norte de la autovía con el casco urbano de la localidad.

Las modificaciones alcanzan igualmente al acceso a la zona del Molino del Carmen y Cruz del Campo desde la N-120. Así, la intersección existente se dotará de carriles de cambio de velocidad para evitar que los desplazamientos tengan que atravesar el centro urbano de Cardeñajimeno.

El proyecto incorpora además medidas para reducir el impacto del tráfico sobre los vecinos mediante la instalación de pantallas antirruido y la utilización de una capa de rodadura fonoabsorbente en aquellos puntos donde los estudios acústicos lo consideren necesario.

Estas variaciones responden a las alegaciones presentadas durante la exposición pública por el Ayuntamiento de Cardeñajimeno, la Junta Administrativa de San Medel y numerosos particulares que reclamaban minimizar las afecciones sobre los cascos urbanos. Según avanzó este viernes el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, todas ellas quedarán incorporadas al proyecto de construcción que se encuentra en su fase final.

Aparte de mejorar la conexión con el Parque Tecnológico, el nuevo trazado permitirá una comunicación directa entre Cardeñajimeno y San Medel sin necesidad de pasar por Burgos, reduciendo así los recorridos entre ambas localidades.

El tramo de la Autovía del Camino de Santiago entre Burgos e Ibeas está llamado a sustituir el itinerario actual por la N-120, una carretera convencional con travesías urbanas y una intensidad media diaria de 9.400 vehículos. El crecimiento de municipios como Cardeñajimeno, Castrillo del Val e Ibeas ha ido reduciendo progresivamente el nivel de servicio de esta vía, especialmente en la travesía de Castañares y en los accesos al polígono industrial.

Cabe recordar que la ejecución de este tramo cuenta con un presupuesto estimado de 126,5 millones de euros (IVA incluido).