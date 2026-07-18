Tres heridos en una colisión entre dos turismos en el Valle de Tobalina

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Tres personas resultaron heridas este sábado en una colisión entre dos turismos ocurrida en la carretera BU-530, a la altura de Quintana Martín Galíndez, en el término municipal del Valle de Tobalina.

El accidente se produjo a las 11.56 horas en el kilómetro 12. Los tres afectados, de entre 50 y 70 años, se encontraban conscientes y fuera de los vehículos cuando se dio aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl para atender a los heridos.