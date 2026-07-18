El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja un segundo premio íntegro en Aranda de Duero

Publicado por Redacción Burgos Creado: Actualizado:

La administración número 1 de Aranda de Duero repartió ayer el segundo premio de la lotería nacional del sábado entre sus afortunados clientes, que se repartieron los 120.000 euros con los que estaba dotado ya que fue vendido en su totalidad en este céntrico punto de venta.

De hecho, se trata de la administración más antigua de la capital ribereña, emplazada entre la iglesia de Santa María y la plaza del Trigo, en la calle Botica 6 y en el sorteo de ayer tuvo la suerte de que uno de sus números a la venta, el 36.809 fuera el escogido por la diosa Fortuna para dejar caer en Aranda una lluvia de euros.

La administradora, Mercedes de Ribera, explicó, en declaraciones a Ical, que se trata de un número habitual del establecimiento y en esta ocasión «estaba entero», las diez series. «Y además se ha vendido entero», señaló, algo que demuestra Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado, donde constata que solo se había consignado en esta administración de la ciudad ribereña.

La propietaria afirmó que el premio ha repartido 12.000 euros al décimo. «Se ha quedado casi todo en Aranda. Ha sido muy repartido, entre abonados nuestros y en el bar, que lo vende cada semana», comentó, para añadir que «enorme satisfacción», a pesar de que, ironizó, a ella no la ha tocado.

«Pero lo hago con mucha ilusión de que toque; es el objetivo», manifestó. La responsable de la veterana administración de la capital ribereña recordó que el 16 de agosto en 2025 también se repartió desde su establecimiento un segundo premio de la Lotería Nacional, y que en aquella ocasión la feliz noticia se produjo «también un sábado de verano», aunque en aquella ocasión no lo tuvo a la venta en su totalidad como el número premiado este sábado.

Cabe señalar que se trata de una administración de ámbito familiar, que inició la abuela de Mercedes, al término de la Guerra Civil, que luego pasó a manos de su padre y su hermano, y que ahora regenta ella junto a su marido desde 2024.

A mayores, el primer premio del sorteo del sábado, por su parte, repartió 600.000 euros y ha recaído en el número 28.920, y se vendió también íntegro en la Administración número 23 de Terrassa, en Barcelona. Por su parte, los reintegros han sido para los números 0, 1 y 7.