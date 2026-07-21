Los Barrios de Bureba: Memoria de los cinco pueblos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los Barrios de Bureba se reparte por una llanura de cereal formada por cinco pueblos. Los Barrios, Barrio de Díaz Ruiz, Las Vesgas, Solduengo y Terrazos comparten ayuntamiento y una historia estrechamente relacionada con el monasterio de San Salvador de Oña y con la familia de los Velasco.

La primera referencia escrita al nombre de Los Barrios aparece en 1102, cuando varias propiedades fueron incorporadas a la abadía de Oña. El plural ya indicaba entonces la presencia de distintos grupos de población o la agrupación de vecindades que habían surgido durante la repoblación medieval de La Bureba. La documentación recoge también otros asentamientos desaparecidos, entre ellos San Facundo, Ronguilas y Ruyales, cuyos habitantes acabaron integrándose en las poblaciones que han llegado hasta la actualidad.

La cabecera se encuentra rodeada por explotaciones agrícolas y se organiza alrededor de la iglesia de San Pedro Apóstol. A unos 800 metros se alza el edificio que mejor identifica al municipio, la ermita de San Fagún o San Facundo, antigua parroquia de uno de aquellos barrios medievales que terminó despoblándose. Del templo románico permanecen el ábside semicircular y una gran espadaña de dos cuerpos levantada sobre el arco triunfal.

La ermita aparece aislada entre campos y su silueta se distingue desde la carretera que comunica Briviesca con Cornudilla. El interior mantiene la sobriedad propia del románico rural, mientras que el exterior conserva columnas y contrafuertes que permiten apreciar el cuidado de la construcción. San Fagún formó parte de la red de pequeños templos vinculados al poblamiento medieval de La Bureba y continúa ocupando un lugar destacado dentro del patrimonio románico de la comarca.

Barrio de Díaz Ruiz conserva la otra gran pieza artística del municipio. Su iglesia parroquial alberga el sepulcro de los condes de La Revilla, una obra renacentista realizada en alabastro durante la primera mitad del siglo XVI y acompañada por cerca de cuarenta escudos de los Velasco. La presencia de esta familia en la zona quedó reflejada en sus propiedades y en el patronazgo religioso que ejerció durante varios siglos.

Los caminos que comunicaban aquellas posesiones forman ahora una ruta circular de 24 kilómetros que pasa por los cinco pueblos. El recorrido atraviesa campos de cultivo y permite acercarse a las iglesias de cada localidad mientras muestra la escasa distancia que las separa. Solduengo, Terrazos y Las Vesgas conservan el aspecto de pequeños pueblos agrícolas, con las viviendas reunidas alrededor de sus templos.

La unión de estos pueblos se ha mantenido a pesar de la pérdida de población y de los cambios experimentados por el campo. Cada uno conserva su nombre y sus referencias propias, mientras el paisaje y los caminos muestran una historia compartida que comenzó con las antiguas vecindades medievales. La ermita de San Fagún y el sepulcro de Barrio de Díaz Ruiz permiten seguir ese pasado en un municipio cuya identidad continúa ligada a la relación entre sus cinco núcleos. Las carreteras locales y los caminos agrícolas atraviesan una llanura abierta, con escasos desniveles, en la que las torres de las iglesias sirven como referencia. La distancia entre unas localidades y otras es corta, de modo que el paisaje explica mejor que cualquier documento cómo se formó el municipio.

Solduengo, Terrazos y Las Vesgas conservan un tamaño reducido y una vida muy ligada al campo. Las viviendas se agrupan en torno a sus iglesias, mientras las eras y las naves agrícolas ocupan los límites de cada pueblo. En Las Vesgas, la cercanía del río Oca introduce además una franja de vegetación que rompe la continuidad de los cultivos.

El municipio mantiene también una pequeña colección de herramientas y maquinaria relacionada con los trabajos agrícolas. Estos objetos permiten seguir los cambios introducidos en el campo durante el último siglo y muestran cómo evolucionaron las tareas que durante generaciones sostuvieron a las familias de la zona. Esa memoria cotidiana completa un patrimonio que suele identificarse sobre todo con las iglesias y los sepulcros.

Los antiguos caminos de los condes de La Revilla enlazan hoy los cinco pueblos mediante una ruta circular de unos 24 kilómetros. El recorrido sigue pistas de poco desnivel y pasa junto a los principales templos del municipio, por lo que ofrece una visión de conjunto difícil de obtener desde un solo punto. A lo largo del trayecto se percibe la continuidad de un territorio que ha mantenido durante siglos una organización común pese a la separación física entre sus localidades.