Hontoria del Pinar: Del monte al río Lobos

Vista general de Hontoria del Pinar en la que se aprecia su cercanía a la masa forestal de Pinares.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Hontoria del Pinar está rodeada de monte y tiene el río Lobos a sus pies, antes de que el cauce se interne en el cañón. Esa cercanía al agua y a los pinares explica buena parte de la historia del pueblo, que durante generaciones vivió de la madera y de la resina y donde en 1884 se instaló la primera fábrica resinera de España. El propio nombre de la localidad remite a esas fuentes y a los bosques que la rodean en plena comarca de Pinares en el camino que conduce a Soria.

La población comenzó a tomar forma durante los siglos IX y X, aunque su término conserva restos que se remontan a la época romana. El más conocido es el puente tendido sobre el río Lobos, por donde pasaba la calzada que comunicaba Clunia con Uxama. La Fuentona Romana se encuentra también en el llamado barrio de abajo, cerca del cauce y del camino que conduce hacia el cañón.

El pueblo se extiende por una zona abierta al pie de los montes, con las viviendas rodeadas por huertas y terrenos que pronto dan paso al pinar. Desde las zonas altas se distingue el curso del río y se comprende mejor la importancia que tuvo el monte en la vida local. La explotación de la madera y el trabajo de los resineros sostuvieron durante años a muchas familias y dejaron una relación con el bosque que continúa formando parte de la memoria de Hontoria.

La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora ocupa un lugar central en la localidad y está dedicada a su patrona, mientras San Cosme y San Damián comparten la condición de copatronos. El edificio reúne elementos construidos en distintas épocas y conserva un interior barroco dividido en tres naves. La pila bautismal es románica y el retablo mayor responde al estilo clasicista, con pinturas modernistas en la parte alta del presbiterio.

A este patrimonio se suman las ermitas de San Juan y San Roque. La primera conserva una portada románica, un pequeño campanario y un retablo presidido por un Cristo crucificado del siglo XIV. La de San Roque fue levantada en estilo gótico, aunque de ella solo permanecen las ruinas.

Las celebraciones dedicadas a Nuestra Señora y San Roque ocupan buena parte de las fiestas de agosto. Al terminar la procesión, los quintos llevan de nuevo la imagen de San Roque hasta la ermita y los vecinos cantan la jota dedicada al santo, una costumbre que mantiene su lugar dentro del programa festivo.

La romería de la Divina Pastora reúne en el paraje de Cañada Ancha a los habitantes de Hontoria, Aldea del Pinar y Navas del Pinar. Después de la misa se celebra la ofrenda floral, dentro de una jornada que mantiene la relación entre las tres localidades. El calendario continúa a finales de septiembre con las fiestas de San Cosme y San Damián, mientras que la primavera conserva la tradicional pingada del mayo.

El río Lobos abandona las inmediaciones del pueblo y se adentra en el espacio protegido que comienza dentro del término burgalés. El Cañón del Río Lobos fue declarado parque natural en 1985 y dos años después recibió la consideración de Zona de Especial Protección para las Aves. Desde el entorno de Navas del Pinar, el cauce avanza entre paredes rocosas y masas de pinos antes de continuar hacia la provincia de Soria.

La senda del Río sigue el recorrido del cañón desde Hontoria hasta Ucero, mientras que la senda de Hontoria regresa al pueblo después de atravesar parte del espacio natural y de la sierra. El itinerario vuelve a cruzar el río por el puente romano, de manera que enlaza el paisaje con uno de los restos históricos mejor conservados de la localidad.

Hontoria del Pinar ha crecido junto al río y al pie de unos montes que durante mucho tiempo proporcionaron trabajo a sus vecinos. El pasado romano permanece en el puente y en la Fuentona, mientras la iglesia y las ermitas recogen siglos de vida religiosa. A las afueras, el río Lobos abre el paso hacia el cañón y completa una relación con el entorno que se aprecia en cada acceso al pueblo.