La CHD destina 100.000 euros al proyecto para evitar inundaciones del río Lobos en Hontoria

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha destinado 100.212 euros al proyecto de implantación de medidas para la mejora de la capacidad hidráulica del río Lobos y acondicionamiento de su entorno, en el término municipal de Hontoria del Pinar (Burgos).

Este proyecto cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses y tiene como objetivo principal reducir la frecuencia de desbordamiento del río Lobos a su paso por el municipio de Hontoria al elevar su capacidad de evacuación, así como minimizar los efectos negativos que generan las inundaciones.

Las actuaciones más importantes se centrarán en el tramo comprendido entre el puente del Barrio de la Ermita y el segundo aparcamiento del Espacio Natural Cañón del Río Lobos, y se ampliará la intervención aguas arriba y aguas abajo para abarcar un tratamiento selvícola selectivo en un tramo de 1,50 kilómetros.

Tras la explotación de las minas de caolín en la zona, todos sus desechos fueron depositados en el entorno del río Lobos a su paso por el Barrio de la Ermita, lo que cambio por completo la capacidad de desagüe del cauce en ese tramo, lo que provoca numerosos problemas debido a que las crecidas.

Durante los años 2021, 2022 y 2023 la CHD ya llevó a cabo actuaciones encaminadas a la mejora de la capacidad hidráulica del río Lobos a su paso por la localidad, dado que año tras año, las inundaciones habían comenzado a ser frecuentes

Estas intervenciones quedaron incompletas ya que qne la margen derecha había apoyos de líneas eléctricas que iban a ser eliminados por el ayuntamiento, y ya han sido retirados.

Por lo tanto, el proyecto que se va a llevar a cano dará continuidad a dichas actuaciones para poder completar con éxito los objetivos perseguidos.

FASES.

La obra a ejecutar contempla cuatro fases destinadas a recuperar la capacidad de desagüe del cauce, mantener e incluso promover el desarrollo de los valores naturales y de la actual funcionalidad del ecosistema fluvial, eliminar los obstáculos que impidan la libre circulación del agua, mejorar la estabilidad de las márgenes, seguir minimizando el riesgo de las inundaciones periódicas que sufre el pueblo, y aumentar la resiliencia del cauce frente a perturbaciones naturales y antrópicas.

La primera fase es la del acondicionamiento de los viales de acceso hasta las áreas de trabajo, así como a la habilitación de zonas de acopio para materiales extraídos mientas que la segunda se centrará en tratamientos selvícolas para evitar la caída de árboles sobre el cauce y su arrastre en periodos de avenida.

Se eliminará de forma selectiva los ejemplares ya caídos o con riesgo grave de hacerlo, así como los que estén muertos, enfermos o en condiciones vegetativas deficientes.

En la fase tres está prevista la retirada de caolines en varios puntos y con esta actuación se ampliará la sección de desagüe del cauce mediante la retirada de depósitos de escorias de caolín en ambas márgenes.

La ultima fase servirá para restaurar la zona, incluyendo la mejora de la estructura vegetal, así como de los accesos y la pista de entrada al parque. En este punto se proyecta la plantación de especies arbóreas y arbustivas e incluso el estaquillado con material vegetal procedente de la zona.