Enresa muestra a los municipios nucleares los trabajos del desmantelamiento en Garoña

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Más de 40 representantes municipales de distintos puntos de España visitaron el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña durante una jornada organizada por Enresa y la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, AMAC, para informar sobre la gestión de los residuos radiactivos y reforzar la transparencia.

La visita se incluyó en el acuerdo suscrito por ambas entidades para explicar en los municipios situados en entornos nucleares la actividad de la empresa pública y las soluciones utilizadas para gestionar los residuos de estas instalaciones.

La presidenta de Enresa, Olga García, inauguró la jornada y destacó la «sólida relación» con AMAC como representante de unos municipios que, «con su experiencia y conocimiento del territorio y capacidad para trasladar necesidades reales de las comunidades locales constituyen un valor extraordinario para Enresa».

García señaló que el servicio público de la empresa superaba el ámbito técnico y tenía también una dimensión territorial y social. «Nuestra presencia se traduce siempre en promover oportunidades, en empleo, en actividad económica y en progreso para las comunidades locales», afirmó.

El desmantelamiento de Garoña era, según explicó, un ejemplo de esa relación con el territorio por tratarse de un proyecto industrial de «gran complejidad y elevado valor tecnológico que también genera empleo y necesidades para el entorno».

La presidenta de Enresa añadió que los trabajos demostraban que «la transición de una instalación nuclear hacia su fase final se desarrolla de manera ordenada, segura y aportando valor a la zona en la que se ubica».

Transparencia para generar confianza

El presidente de AMAC, Juan Pedro Sánchez Yebra, intervino en la apertura de la jornada y afirmó que la colaboración entre ambas instituciones suponía «un paso importante» para mejorar la información, la comunicación y la transparencia en la gestión de los residuos radiactivos.

La jornada formó parte del convenio bienal firmado en marzo por Enresa y AMAC..ECB

«Queremos que los municipios del entorno nuclear dispongan de información directa, conozcan de primera mano el trabajo que desarrolla Enresa y participen activamente en el conocimiento de estos proyectos», afirmó Sánchez Yebra, quien añadió que «sólo desde la transparencia y el diálogo es posible generar confianza y una mejor comprensión de una actividad estratégica para nuestro país».

El director del desmantelamiento de la central, Manuel Ondaro, recibió a los representantes municipales y explicó la evolución de los trabajos en la planta, centrados en los principales hitos de la primera fase del proyecto.

Entre esas actuaciones se encontraban el vaciado del combustible de la piscina de la central y su traslado al Almacén Temporal, además de la transformación del edificio de turbina en el edificio auxiliar que prestará servicio durante el desmantelamiento.

Después de la presentación, los asistentes recorrieron los principales puntos de la instalación burgalesa y comprobaron el avance de los trabajos en las distintas áreas implicadas en el proceso.