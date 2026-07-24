Los avisos por altas temperaturas se limitan al norte de Burgos

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes avisos amarillos por altas temperaturas únicamente al norte de la provincia de Burgos. En concreto, el aviso estará vigente entre las 13 y las 20.59 horas en esta zona donde se esperan máximas de 36 grados, y en el Condado de Treviño, con temperaturas de hasta 34 grados.

La previsión para Castilla y León apunta a una jornada de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas por la mañana en el oeste, sin descartar bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde aumentará la nubosidad en el norte, con nubes de evolución y probabilidad de chubascos dispersos en el noroeste montañoso que podrán ir acompañados de tormenta, algunas localmente fuertes, sin descartarse en zonas próximas.

La Aemet también prevé temperaturas máximas altas en la zona del Ebro y un descenso de las temperaturas, que será localmente notable en el oeste de la Comunidad. El viento será variable, tendiendo a componente oeste, flojo al principio y aumentando a moderado, con intervalos de fuerte durante la tarde en el este.

En las capitales de provincia, las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 grados de León y Salamanca y los 34 de Soria. Se esperan 32 grados en Ávila y Burgos, 31 en Palencia, Segovia y Valladolid y 30 en Zamora. Las mínimas se situarán entre los 12 grados de Salamanca y los 17 de Segovia y Valladolid. Ávila, León y Soria registrarán 15 grados; Burgos y Palencia, 14; y Zamora, 16.