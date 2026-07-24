Un motorista pierde el conocimiento tras caer en una pista de Medina de Pomar
El herido, de unos 50 años, recuperó la consciencia durante la llamada de aviso y fue atendido por un helicóptero sanitario.
Un motorista de unos 50 años resultó herido este viernes tras sufrir una caída en el Camino de la Miga, una pista sin asfaltar situada a poco más de un kilómetro al oeste de Perex de Losa, en el término municipal de Medina de Pomar. El accidente ocurrió a las 12.47 horas y el herido llegó a perder el conocimiento, aunque lo recuperó mientras se atendía la llamada de aviso.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Medina de Pomar. Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó además un helicóptero sanitario para atender al motorista.