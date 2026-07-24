Un motorista pierde el conocimiento tras caer en una pista de Medina de Pomar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un motorista de unos 50 años resultó herido este viernes tras sufrir una caída en el Camino de la Miga, una pista sin asfaltar situada a poco más de un kilómetro al oeste de Perex de Losa, en el término municipal de Medina de Pomar. El accidente ocurrió a las 12.47 horas y el herido llegó a perder el conocimiento, aunque lo recuperó mientras se atendía la llamada de aviso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Medina de Pomar. Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó además un helicóptero sanitario para atender al motorista.