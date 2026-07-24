Un fallecido y tres heridos en dos accidentes en Fuentecén y Medina de Pomar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre murió este viernes en una colisión entre dos turismos registrada en la N-122, a la altura de Fuentecén, mientras que otras dos personas resultaron heridas en el mismo accidente. Poco más de una hora antes, un motorista de unos 50 años había sufrido una caída en una pista sin asfaltar de Medina de Pomar y tuvo que ser trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Basurto.

El accidente mortal ocurrió a las 14.04 horas en el kilómetro 285 de la N-122, junto al desvío de acceso a Fuentecén. Dos turismos chocaron en ese punto y, según confirmó la Guardia Civil, uno de sus ocupantes, un varón, falleció. Otras dos personas resultaron heridas y una de ellas quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos.

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Aranda de Duero y los servicios sanitarios de Sacyl, que movilizaron al menos un helicóptero y una ambulancia de soporte vital básico. Por el momento no se han facilitado más datos sobre la identidad de la víctima ni sobre el estado de los heridos.

El primer accidente se había producido a las 12.47 horas en el Camino de la Miga, una pista sin asfaltar situada a poco más de un kilómetro al oeste de Perex de Losa, en el término municipal de Medina de Pomar.

El motorista, un hombre de unos 50 años, perdió el conocimiento tras la caída, aunque lo recuperó mientras se atendía la llamada de aviso. La Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Medina de Pomar y Emergencias Sanitarias de Sacyl acudieron a la zona.

El herido fue atendido en el lugar y trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Basurto.