Una mujer resulta herida al chocar una moto contra un corzo en Tubilla del Lago

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una joven de unos 30 años ha resultado herida esta mañana tras impactar la motocicleta en la que viajaba contra un corzo en el término municipal de Tubilla del Lago. El choque se ha producido en el kilómetro 4 de la carretera BU-V-9101, en la comarca de la Ribera del Duero, donde la irrupción del animal ha provocado la posterior caída de la mujer herida.

El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha comenzado a recibir las primeras alertas sobre las 09.10 horas, momento en el que los testimonios solicitaban asistencia sanitaria para la accidentada, que presentaba contusiones y heridas de diversa consideración en el brazo, la pierna y el rostro como consecuencia del fuerte impacto y el descontrol del vehículo.

A raíz de los avisos, la sala del 1-1-2 ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación en el tramo afectado e investigar las circunstancias concretas del siniestro. Paralelamente, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha desplegado sus recursos en la zona para prestar una primera atención médica a la herida y valorar su posterior traslado.